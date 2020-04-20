爱国卫生运动：防控传染病的中国法宝

习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调，要坚持开展爱国卫生运动，从人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面开展工作，特别是要坚决杜绝食用野生动物的陋习，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。

习近平总书记的讲话在新时期为长久以来一直开展的爱国卫生运动指明了新的方向、赋予了新的内涵。

“爱国卫生运动是我国防控传染病的一个传统法宝。”4月12日，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，在过去防控鼠疫、血吸虫病以及SARS等传染病的过程中，爱国卫生运动都发挥了非常重要的作用。

毛群安介绍，新冠肺炎疫情发生以来，爱国卫生运动委员会办公室、国家卫生健康委认真贯彻落实习近平总书记的重要指示精神从抓整治优环境，抓设施强基础，抓习惯促健康方面开展爱国卫生运动，为疫情防控奠定了良好基础。更重要的是通过广泛的社会发动，引导每个人承担起应尽的社会责任，参与社会健康治理，形成群防群控、全民参与的良好局面。

小中见大，爱国卫生运动的不变情怀

“雨季，我们会提醒居民把放在阳台或者室外的花盆、器皿倒扣过来，避免产生不必要的积水，给蚊虫提供了滋生的‘温床’；冬季，我们利用蚊虫活动能力弱、抵御能力差的时期，统一开展消灭越冬成蚊及蚊卵活动，清理消除屋顶、平台、阳台的易积水容器、废旧轮胎等。”北京水墨风景小区的社区管理者说，爱国卫生运动对于居民个人来说其实就在这些生活小细节里，简简单单、轻而易举，但做好了却很有用，不仅对自己生活的环境好，也是对邻里、社区负责。

爱国卫生运动的实际工作，事关身边的点滴小事，却意义和影响深远。

“很多传染病的发生是由于蜱虫、蚊子、蟑螂等在人际间的传播，很多传染病没有疫苗、也没有特效药，阻断传播是最有效的预防措施，它包括改造环境、用杀虫剂、使用药液浸泡的蚊帐这3种重要方法。”相关专家介绍，通过对生活环境的清理、改造，其实是阻断传播途径、防控传染病非常重要的手段之一，也是最事半功倍的手段。

在新冠肺炎疫情下，具体工作该如何开展？毛群安介绍，第32个爱国卫生月强调要聚焦重点场所，如企事业单位、社区、乡村、车站码头、公共交通工具等；关注薄弱环节，如老旧小区、城中村、城乡结合部、农贸市场、小餐饮店等，同时针对南北方不同的传染病流行特点，组织开展有针对性的病媒生物防制工作。

发动群众，爱国卫生运动的一大特色

“社区是我家，和谐靠大家”，为此，发动群众力量是爱国卫生运动的一大特色。

“北京有许多群众工作的特色名片，比如东城小巷管家、西城大妈、朝阳群众、石景山老街坊我们注意发挥社区居民和志愿者群体的力量，开展接地气的爱国卫生运动。”北京市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，在此次疫情防控中，共计组织了140万人次参与维护社会防控秩序、劝导居民改变不文明、不健康的行为等。

在河南省平顶山市，除了机关干部、党员以外，当地还组建了志愿者队伍，织密疫情的防护网，推动爱国卫生运动在基层开展；内蒙古自治区鄂尔多斯市把家庭志愿讲师、妇女志愿服务队等作为抓手，将环境卫生整治和“持家、发展、家教”结合，充分调动广大妇女的主动性和创造性；武汉市江夏区的社区网格员与爱卫工作人员混合编队，向居民讲解灭鼠知识，以及一些防制办法，引导居民自己动手，清除房屋前后的垃圾杂物，保持居家环境的整洁……各地结合各自的不同情况和特点开展工作、发动群众，使得社区的爱卫活动和疫情防控工作形成了浓厚氛围，实现了社区管理、群众运动、疫情防控三者有机结合。

现代化的农村，爱国卫生运动“主战场”成效显著

在农村，生活垃圾不像城市有专门的环卫人员集中处理，村内的道路和环境也存在塘沟、低洼等区域，还有畜禽养殖粪污也对人居环境带来不小的负面影响……

本世纪初，针对非典、禽流感等突发重大疫情，爱国卫生运动以农村为重点推进“三清三改”（清污泥、清垃圾、清路障，改水、改厕、改路）环境整治工作。近些年来，农业农村部高度重视农村爱国卫生运动，把农村人居环境整治三年行动作为改善农村人居环境、促进文明乡风的重要方面来推动。

农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌用“四面四净”来形容他在环境整治工作后实地调研中的感受。“农村的老百姓们乐于见到这样的环境，他们跟我讲，‘地面干净了，人就来了，凳面干净、人就坐下来了，灶面干净了，美食别人就吃下去了，脸面干净，农家乐就走出去了’。”何斌说，今年的相关工作将进一步拓展，立足清、聚焦保、着力改、促进美。

数据说话，爱国卫生运动与健康密切相关

全民健康才能全面小康。爱国卫生运动正是以全民的大健康为目标。

据全国爱卫办提供的资料显示，2019年对全国所有国家卫生城市组织开展评价工作，在参评的37项指标中，33项指标较上一年度有所提升，29项指标高于全国平均值，24项已超过2020年国家目标值，走在目标的前面。

从具体数据来看，卫生城市的人均预期寿命中位数达到79.15岁，婴儿死亡率降低到2.88‰，5岁以下儿童死亡率降低到4.07‰，孕产妇死亡率降低到8.88/10万，城市人群健康水平总体优于全国平均水平。

这组数据表明，卫生与健康密切相关，爱国卫生运动正是促进全民健康、决胜全面小康的重要抓手。（本报记者 张佳星）