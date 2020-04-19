离汉前重点人群“应检尽检”

新华社电 为促进离汉人员安全有序流动，统筹推进疫情防控和复工复产复学，国务院联防联控机制日前印发《关于做好离汉人员新冠肺炎检测和健康管理服务工作的通知》。通知明确，重点人群离汉前按照“应检尽检”原则进行新冠病毒核酸检测，离汉人员到达目的地后满足相应条件即可正常复工复产复学。

通知提出，离汉人员中的重点人群（到目的地从事公共场所服务、交通工具服务及养老机构、监狱、看守所等特殊场所服务的人员、教师、医护人员，以及相对密闭场所工作人员）在离汉前，按照“应检尽检”的原则，到具备资质的疾控等机构进行新冠病毒核酸检测，检测费用由湖北省、武汉市统筹解决。

其他人群离汉前，按照“愿检尽检”的原则，到具备资质的医疗机构或第三方检测机构进行检测，检测费用由个人负担。检测机构应当提供检测结果证明。既往接受过血清特异性IgG抗体检测且结果阳性者，不需要进行核酸检测。

根据通知，对于离汉前接受过检测的人员，到达目的地后，满足以下任意一个条件即可正常复工复产复学：一是持有到达目的地前7天内核酸检测阴性结果证明；二是持有既往血清特异性IgG抗体检测阳性证明；三是能够出示包含以上检测结果信息之一的健康通行码“绿码”。

对于不能出示以上证明的离汉人员，到达目的地后要按照当地防控规定，接受核酸检测或隔离医学观察。隔离期满或核酸检测阴性者，可正常复工复产复学。

通知还明确，北京市按照首都严格进京管理联防联控协调机制有关疫情防控规定执行。

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湖北全省无中高风险市县 武汉降为低风险

据央视新闻报道，4月18日，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发布更新市县疫情风险等级评估，与4月15日评估相比，武汉市城区整体降为低风险，全省无中、高风险市县。

依据国务院相关风险划定标准，经省疾控中心组织专家评估，截至4月17日24时，湖北省低风险市县76个，无中、高风险市县。武汉市13个城区中，均为低风险区，无中、高风险区。

此外，北京青年报记者了解到，武汉市政府近日发布消息称，4月19日起至7月31日将陆续向全体在汉人员投放5亿元的“武汉消费券”，包含餐饮消费券、商场消费券、超市（便利店）消费券和文体旅游消费券。4月17日，武汉投放5亿元消费券的消息发布后，相关部门就“武汉消费券”适用场景作出说明，同时还公布了商户参与武汉消费券指南。

说明称，“武汉消费券”需到对应种类已营业的实体商户门店和经营场所消费并在线支付时才能使用，不得用于充值、预存等消费。所有商户门店和经营场所仅适用四类中的一类消费券。

说明还给出了注意事项。活动期间，各参与商户、经营场所要严格遵守全市复工复产复市和疫情防控要求。对因疫情防控需要列入负面清单或限制开业的商户，不得以参加活动为由强行开业。如涉及违规经营，不能有效执行防疫规定，并不按期整改的，将取消该商户、经营场所核销“武汉消费券”资格。

同时，“武汉消费券”禁止直接兑换为现金，核销时不找零或替代现金找零，禁止倒买倒卖，构成违法犯罪的，提请公安机关依法依规查处。

文/本报记者 张夕