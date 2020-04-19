国务院联防联控机制：提升我国国际货运能力

本报北京4月18日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制18日举办新闻发布会，介绍提升国际货运通道能力情况并答记者问。

“受境内外疫情影响，我国国际货运出现了国际邮件积压和部分重要生产物资、医疗物资及消费品国际运输困难的问题。”交通运输部安全总监、水运局局长李天碧说，交通运输部会同有关部门成立了国际物流工作专班，全面协调解决国际物流中存在的问题。

为提升国际货运能力，交通运输部会同相关部门，鼓励航空公司用客运飞机直飞货运运输，增加航空货运能力；增加班次密度，提高中欧班列运输保障能力；开辟国际快船运输，通过减少挂港、提高航速缩短运输时间；加强运力调配，通过口岸接驳运输等方式，保障国际道路运输的正常进行。下一步，将加强与重点部门和重点企业的需求对接和运输保障，推动国际物流供应链信息系统的建设。

国家邮政局市场监管司副司长侯延波说，国家邮政局会同有关部门，大力保障国际寄递渠道的畅通。统计显示，一季度，国际和港澳台邮件快件累计完成了3.2亿件，同比增长9.5%，行业呈现出逆势增长、稳步回升的态势。

侯延波介绍，国家邮政局将会同有关部门，指导企业用足用好现有的国际航空货运、中欧班列、海运快船，以及周边国家陆路运输的相关运力资源；继续支持邮政、顺丰等拥有全货机的邮政和快递企业通过开辟国际新航线、增加新货机等方式来扩充运能；组织企业通过洽谈客改货，增加包机，点对点包机、寻求海运和国际铁路运输渠道以及增加海外仓等方式，来加强国际运力的供给；继续在降低国际航空货运成本、开辟国际货运绿色通道、保障供需对接、邮件和快件快速清关等方面，加强政策保障等。

“海运是国际货运的主渠道。今年一季度，受疫情的影响，国际航运需求不断萎缩。我国境内的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别下降了4.6%和8.5%。”李天碧介绍，为了进一步畅通海运，交通运输部加强对干线港口和班轮公司的运行监测、减免部分企业费用、协调解决冷藏箱的港口滞留问题等。

中国国家铁路集团有限公司统计显示，3月份，中欧班列共开行了809列，发送7.3万标准集装箱，同比分别增长了30%和36%。

“近日，陆路口岸境外疫情输入病例明显增多，要严守国际陆路货物运输的疫情防控关。”李天碧说，交通运输部近期印发通知，要求各相关省份交通主管部门进一步规范国际道路货物驾驶员的封闭管理，压实公路口岸属地管理责任。要求主管部门、运输企业和货运场站严格落实疫情防控措施，加强对驾驶员、场站管理人员、装卸人员的防疫物资配备。

据介绍，截至4月17日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1058例，其中重症病例85例。当日新增确诊病例27例，其中17例为境外输入病例；新增疑似病例5例，均为境外输入；新增无症状感染者54例，其中境外输入3例；当日新增治愈出院病例50例，重症病例减少4例。

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 02 版）