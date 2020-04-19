中国抗疫医疗专家组抵达马来西亚

人民网曼谷4月18日电 （记者林芮）吉隆坡消息：中国政府向马来西亚派遣的抗疫医疗专家组18日抵达吉隆坡国际机场。中国驻马大使白天、马卫生部代表等到机场迎接。

白天表示，新冠疫情发生以来，马来西亚政府及社会各界为中国抗击疫情提供了宝贵支持与帮助。当前，中国国内疫情已得到有效控制，中国正以分享经验、援助物资等方式向马来西亚等国家伸出援手。患难见真情，此次专家组的到来再次体现了中马两国间的深情厚谊。

在当天下午通报疫情的新闻发布会上，马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆表示，中国专家此前曾与马方通过视频会议分享抗疫经验，希望通过与来马中方专家沟通与交流，进一步了解中方的抗疫经验，以提高马来西亚在病毒相关研究、治疗、公共卫生等领域水平，并探讨如何与中方展开相关合作等。

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 03 版）