国家卫健委：4月17日0—24时新增确诊病例27例 其中10例为本土病例

人民网北京4月18日电（董童）国家卫生健康委于18日在官网公布的《截至4月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例，其中17例为境外输入病例，10例为本土病例（黑龙江7例，广东2例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例5例，均为境外输入疑似病例（上海3例，黑龙江2例）。当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者986人，重症病例减少4例。境外输入现有确诊病例857例（含重症病例47例），现有疑似病例58例。累计确诊病例1566例，累计治愈出院病例709例，无死亡病例。

情况显示，截至4月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1058例（其中重症病例85例），累计治愈出院病例77029例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82719例，现有疑似病例63例。累计追踪到密切接触者723835人，尚在医学观察的密切接触者8893人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例7例（武汉7例），无新增死亡病例，现有确诊病例122例（武汉122例），其中重症病例27例（武汉27例）。累计治愈出院病例63494例（武汉46342例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者54例，其中境外输入无症状感染者3例；当日转为确诊病例9例（境外输入6例）；当日解除医学观察66例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者1017例（境外输入191例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1461例。其中，香港特别行政区1021例（出院532例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院17例），台湾地区395例（出院166例，死亡6例）。