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国家卫建委：一周来全国新增本土确诊病例52例

刘欢 任敏

2020年04月18日07:46 来源：北京日报

　　本报讯（记者 刘欢 任敏）在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋透露，一周来全国报告新增本土确诊病例52例，为近一个月以来最多。

　　最新疫情情况显示：4月16日零时至24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例26例，其中15例为境外输入病例；11例为本土病例（广东5例，黑龙江3例，山东2例，辽宁1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为本土疑似病例（黑龙江2例，内蒙古1例）。当日新增治愈出院病例52例，解除医学观察的密切接触者412人，重症病例减少6例。

　　境外输入现有确诊病例879例，其中重症病例45例；现有疑似病例57例。累计确诊病例1549例，累计治愈出院病例670例，无死亡病例。

　　米锋介绍，昨天，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部订正了新冠肺炎确诊病例数、确诊病例死亡数。根据订正情况，截至4月16日24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例1081例，其中重症病例89例；累计治愈出院病例76979例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82692例，现有疑似病例62例。

　　4月16日，湖北无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例17例，现有确诊病例129例，其中重症病例32例，全部为武汉病例。

　　4月16日，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者66例，其中境外输入3例；当日转为确诊病例10例，其中境外输入6例；当日解除医学观察50例，其中来自境外输入8例；尚在医学观察无症状感染者1038例，其中境外输入206例。

(责编：李栋、孙博洋)


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