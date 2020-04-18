“中国为全球新冠疫苗研发贡献重要力量”（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，疫苗对疫情防控至关重要，已成为人类战胜疫情的关键。多国医学专家、国际组织和机构代表表示，研发出通用疫苗需要时间，开展跨国家、跨领域、跨部门的广泛合作十分紧迫和必要，中国积极推动并深度参与疫苗研发国际合作，为加快全球科研进程、助力全球抗击疫情作出了重要贡献。

“疫苗是对抗病毒最有效、长期可持续的措施”

面对疫情在全球范围的快速传播，疫苗研发迫在眉睫。世界卫生组织总干事谭德塞表示：“最终完全阻断病毒传播将依靠开发和提供一种安全有效的疫苗。”

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特日前指出：“疫苗是对抗病毒最有效、长期可持续的措施，在历史上被证明是有效控制肆虐全球的传染病的最佳工具之一。”

日本科学协会会长、生命科学学家大岛美惠子出身医学世家，她认为，“如果新冠肺炎成为一种季节性流行病，疫苗的开发和推广将成为最重要的防治措施。”

疫苗研发耗时久、风险高、投入大，需经历前期设计、动物实验和总计三期临床试验。“虽然研发出通用新冠病毒疫苗需要时间，但在控制疫情的过程中，疫苗最终将发挥重要作用。”美国梅奥诊所疫苗研究部主任、《疫苗》周刊主编格雷戈里·波伦表示，目前全球科研机构、制药公司等都正以“破纪录”的速度进行疫苗研发。

“各国合作开展疫苗研发工作非常重要，我们要跟病毒赛跑，争分夺秒为全人类开发出有效疫苗。”澳大利亚昆士兰大学研究人员基思·查佩尔说。欧盟委员会主席冯德莱恩日前表示，加速疫苗研发是与新冠病毒斗争的关键要素，希望各国以及国际组织等都加入到共同抗疫中。

“中国始终积极推动并参与疫苗研发国际合作”

疫情之初，中国第一时间分离鉴定出病毒毒株并向世卫组织共享病毒全基因组序列，在全球流感共享数据库发布。“我们想向中国同行致敬，他们迅速与世界共享病毒全基因组序列信息，这为全球科学家开展疫苗研发、药物研究、疫情控制等提供了重要基础。”德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒说。

中国国内同步推进的5条疫苗研发技术路线均对外开放，分别与美国、德国、英国等国开展合作，并且还有更多合作正在商讨中。在《柳叶刀》等国际知名学术期刊上，中国科学家发表大量相关论文，供全球同行交流。“在疫苗研发进程中，中国始终积极推动并参与疫苗研发国际合作，发挥了不可或缺的作用。”英国国家医疗服务体系英格兰医疗总监史蒂芬·波伊斯表示。英国《卫报》报道称，目前全球约有80家公司和机构正在研发疫苗，其中多家已开始进入临床试验。“这种空前的速度，很大程度上归功于中国科研人员的不懈努力及开放合作态度。”

“中国为全球新冠疫苗研发贡献重要力量。中国疫苗研发项目高度开放，积极参与全球疫苗产业链建设。”德国生物新技术公司正与中国上海复星医药集团联合开发新冠病毒疫苗，该公司董事长萨欣表示：“中国在疫苗生产方面有很强实力，未来疫苗完成研发后，也将有助于全球快速提升疫苗生产规模。”

继中国军事科学院军事医学研究院腺病毒载体疫苗获批开展临床试验后，日前，我国两款新冠病毒灭活疫苗获得中国国家药品监督管理局一二期合并的临床试验许可，成为首批获得临床研究批件的新冠病毒灭活疫苗。“中国的疫苗研发也是一项全球性工作，最终将惠及整个国际社会。”美国盖茨基金会表示，中国在疫苗研发和疫苗生产方面具备深厚实力，推动多边合作将有助于加快全球研发进程，以及未来进一步升级技术、扩大产能。

“加速疫苗研发需要全球科研人员携手努力”

日前，一个由全球120多名科学家、医生、资助者和生产商组成的专家组发表公开宣言，承诺在世卫组织协调下，共同努力加快新冠病毒疫苗的研发。“在这场疫情防控全球阻击战中，没有任何国家可以把自己封闭起来。我们需要前所未有的全球性合作，共同应对，寻求解决办法。”全球疫苗免疫联盟首席执行官塞斯·伯克利表示。

“疫情提醒我们，在科学和公共卫生领域开展国际合作至关重要。”美国加利福尼亚大学圣迭戈分校校长普拉迪普·科斯拉说，中国科研人员在病毒基因测序以及研发疫苗等方面做了大量工作，为全球研发合作提供重要支持。英国帝国理工学院人类免疫学教授徐小宁表示：“加速疫苗研发需要全球科研人员携手努力。疫苗研发过程较长，国际社会加强在该领域合作，将有效加快研发进程。”

“制药业、学术界以及商业和科技领域间的国际合作是推动研发有效治疗方式的关键”，“为了全人类的利益，我们需要汇聚彼此的科技力量。”《卫报》《今日美国》等媒体撰文，呼吁各国加强协调合作，携手抗疫。德国研究型制药企业协会高级官员齐格菲·特罗姆认为，各国在疫苗研发过程中需要团结。只有本着同舟共济的精神，才能将优秀的科学家汇聚到一起，更快研发出有效的疫苗和药物。

“面对持续蔓延的疫情，世界各国必须摒弃功利心，消除相互间的误解，共同努力推动全球合作。”白俄罗斯国家科学院院长古萨科夫表示，为各国人民谋取共同福祉应成为国际合作的主题，各国需要在推动药物和疫苗研发、共同保护地区和全球安全等方面进一步加强交流与合作。

（本报北京、东京、伦敦、布鲁塞尔、柏林4月17日电 记者颜欢、肖新新、刘军国、强薇、方莹馨、花放）

《 人民日报 》（ 2020年04月18日 03 版）