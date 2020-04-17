给“逆行者”免单得把好事办好

随着援鄂医护人员陆续凯旋，不少商家都推出了致敬“逆行者”的免单、优惠活动，但日前山西一家烧烤店的爱心互动就搞砸了。原来一位身穿援鄂工作服的顾客进店就餐时，被先后要求出示工作证、荣誉证、身份证与户口本。

就商家而言，既然提出“给援鄂医护人员免单”，做一定的信息核实当然是合理的。问题是，核验是一码事，怎么核验则是另一码事。审核过程太过繁琐乃至层层加码，难免给人一种“防小人”之感，观感确实不好。上述店家辩解“店有店规”，其实他们的“店规”大有优化空间。比如，是否只核验“援鄂工作”关键证件；比如，能否提前在广告中标注清楚证件类别。打广告时大张旗鼓又语焉不详，等人上门了才要求这要求那，搁谁心里都堵得慌。

事实上，公众之所以对此类事件异常敏感，也是出于对个别商家蹭热点消费“最美逆行者”的担忧。本次战疫中，有企业重金奖励白衣天使，有店铺“送券到人”“服务到人”，都收获了舆论点赞。不过，做出承诺易，后期是否兑现也多半无人监督，便有投机之徒瞅准了空子，利用援鄂医护人员当噱头、博关注、搞营销。在此前一些案例中，有的商家信誓旦旦说“全国门店医护人员免费”，实际却是必须两人同行、且只能一人免单。如此种种，显然是捆绑宣传有余、兑现诚意不足，但凡再出现类似苗头，公众难免义愤。

回馈“最美逆行者”，光有态度还不够，还得讲究方式方法，否则爱心之举也可能成为闹心之事。如何才能把好事办好？精细、贴心是关键。以身份核实为例，信息化时代，精准识别援鄂医护人员并不难，只要去官方发布“提炼信息”，完全可以打破信息不对称。很多问题就是“多想一步”的事，肯开动脑筋，把事情做得周全，爱心互动就能温暖又便捷。