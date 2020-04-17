严防反弹决不给病毒可乘之机

捍卫既有战果，严防疫情反弹，是关系到每个人切身安全的重大课题。在本地病例连续多日“零新增”后，北京日前又出现3例境外输入关联病例，这为我们敲响警钟：疫情防控常态化的大背景下，必须继续保持严管严控态势，落实落细防控措施，不给病毒任何可乘之机。

由于坚决采取果断措施，当前，全国范围内疫情传播已基本阻断，但反弹的风险却依然存在，“二次过草地”并非危言耸听。一方面，新冠病毒十分狡猾，传染性极强、传播极快、发病隐蔽，还存在变异情况，我们对其传播规律尚未完全掌握；另一方面，全球疫情发展蔓延态势还在持续，人传人几率和实际感染数量不断增长。持续增加的境外输入病例及无症状感染者，都是潜在的传染源，防控稍有松懈，病毒就会着床滋生。而一旦大规模反弹，再想扭转局面恐怕难上加难。这些天，多个省市出现了本土病例，个别省市还出现了新的聚集性病例，这无疑提醒我们，疫情没有过去，病毒没有消失，斗争还在继续。北京作为首都，作为重要口岸城市，始终处于疫情防控的最前沿，唯有进一步把工作做实做细，方能最大限度消灭风险。

防反弹，关键是尽早切断传染源，防止其流动扩散。两个多月的战疫实践充分说明，“早发现、早隔离”是最有效的防控方法，“外防输入、内防反弹”必须坚持关口前移，严格守好第一道防线。眼下，经过一轮轮政策升级完善，北京已形成了“全口径、全范围、全闭环”的防控体系。所有入境进京人员采取全部集中隔离观察、全面做核酸检测的“双全”措施，入境人员全部纳入社区网格化管理，进京入住酒店必须提供核酸检测健康证明……一系列具体到人、具体到事的举措，不断扎紧扎细防护篱笆，我们一定要严格执行，避免因一时麻痹大意导致前功尽弃。

全民战疫，人人有责。做好防护，是阻断病毒传播的重要一环。此前我们争取形势好转，靠的是群防群治，如今严防反弹，依然要打好“人民战争”。对每位市民来说，工作生活恢复常态并非放松的借口，反而越是交互密集越要做好防护。戴口罩、勤洗手、常通风，不聚会、不聚餐，“大型会议”非必须不举办，同事之间沟通不握手，公共场所保持1米线距离……在疫情防控常态化的大背景下，都需要继续坚持。同时，社会范围内各项疫情防控举措，也同样要严之更严、慎之又慎，需要大家继续理解、支持和配合。这是对自己负责，也对社会负责。

坚持就是胜利。从寒冬到暖春，战疫艰辛，人们都盼着全胜之日。越想战疫早日胜利，就越要慎终如始。从严防控，人人尽责、人人尽力，我们定能早日迎来全面胜利。