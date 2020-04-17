北京有序放开快递/外卖等人员进小区

北京市委组织部部务委员徐颖在16日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，随着国内疫情形势好转和各行各业复工复产步伐加快，北京有序放开快递、外卖、家政、房屋中介等方面服务人员进小区的相关政策，以保障居民生活便利。

据介绍，对于快递、外卖、鲜奶配送等人员进小区，北京专门制定下发工作指南，明确规定在快递等相关企业严格落实防疫主体责任的前提下，由社区（村）为符合条件的人员办理小区出入证，做好登记备案，相关人员持出入证件、健康宝“绿码”且体温正常的，可允许其进入小区，实施“无接触”配送。

为保障居民的家政服务需求，北京明确要求，家政服务企业要加强对家政服务人员的健康管理，社区（村）要严格落实管控责任，对于住家型及长期服务同一客户的非住家型家政服务员，在做好登记备案并与雇主签订防控责任书后，可为其办理小区出入证；对于计时型家政服务员（小时工），在查验登记相关信息后，对持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。（记者贺勇）