团结合作才是抗疫正道

4月16日出版的第8期《求是》杂志发表习近平主席重要文章《团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器》。文章强调，人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。

日前，联合国大会一致通过“全球团结抗击新冠肺炎”决议，包括中国在内的180多个国家参加了共同提议。近日，一封来自全球70多个国家165名前政要及学者签署的“致二十国集团成员倡议书”，敦促采取国际协调行动，以应对新冠肺炎疫情蔓延对全球公共卫生安全和世界经济带来的双重危机。

无论“联大决议”还是相关“倡议书”，都折射出国际社会真诚期待全球团结合作的愿望。团结合作，才是抗击疫情的正道。

作为全球第一大经济体，同时也是目前新冠肺炎感染人数、病亡人数全球最多的国家，美国非但无意致力于真正的全球团结与国际合作，反而将疫情失控的责任屡屡“甩锅”给别国和国际组织。其中，美国国务卿蓬佩奥等频频以“中国延迟通报疫情”“中国掩盖疫情数量”等为由抹黑中国，搅浑国际舆论场。

事实上，“中国疫情隐瞒论、不透明论”毫无根据。中方已经用时间线方式多次介绍了中美沟通的详细情况。疫情发生后，中国第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，得到了国际社会的普遍积极评价。

美国一些政客却隐瞒疫情。他们一直在说“疫情局势已控制”“病毒很快会消失”等，直到当地时间3月13日才宣布国家进入紧急状态。在美国国会，一些议员早已知道疫情会大蔓延，却不尽力提前着手防疫政策部署，而是忙着在股灾前抛售股票。

抗疫失责这口“锅”太大、太沉，美国政府是甩不出去的。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间4月15日22时，美国确诊病例升至609696例、死亡病例为26059例。美国超过10万亿美元在资本市场蒸发，新增失业超过1600万人。多家机构预估，此次疫情是自二战以来美国的最大危机。

可见，美国一些政客借“甩锅”转嫁各类矛盾、转换选民视线、转移国内情绪的企图，非但无助于疫情防控，反而损人害己。近日，美国甚至在全球抗疫关键时刻宣布暂停资助世卫组织，损害国际抗疫合作。受影响的是包括美国在内的世界各国，特别是抗疫能力脆弱的国家。

当前，中国正在继续打好“外防输入、内防反弹”的战疫，全力抓好复工复产，同时力所能及地帮助他国。当务之急，是各国加强协作，凝聚合力。病毒没有国界，疫情不分种族。全人类唯有共同努力，才能战而胜之。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院执行院长、丝路学院副院长）