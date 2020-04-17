当前，中国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。成绩来之不易。在这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战的全环节、各方面、总进程中，线上医疗发挥关键作用，也显示出其在实现全民病有所医的巨大潜力和发展空间。

远程会诊是畅通生命绿色通道的重要手段。全国各地组织300多支医疗队伍奔赴湖北点对点开展救治工作。有些病患合并症较多，病情复杂，为更好救助患者，需要开展多学科协同诊疗。借助远程会诊，专家们对病例进行细致研讨，解答了医疗队早期治疗方案的疑惑，增强了战胜疫情、治愈患者的信心，也更大限度地发挥了现有医疗资源的潜能。如中国医科大学附属第一医院建立新冠肺炎远程平台，医疗队与医院专家组密切配合，不仅对派出的医疗队独立接管的重症病区患者确立诊疗方案，还与武汉、襄阳等多地8家医院建立联系，多次通过远程会诊救助患者。

在线问诊是有力维持医疗秩序的关键力量。全力救治新冠肺炎患者的同时，也要统筹做好其他疾病患者的医疗救治工作，不能顾此失彼。“我的症状是流感还是新冠肺炎？”疫情暴发时，也是流行病高发期，许多流感患者对自己身体状况存在疑虑。可疫情来势汹汹，不敢轻易外出。这时，互联网医疗机构迅速反应，阿里健康、平安好医生、丁香园等多个平台开展线上义诊、名医直播，为公众提供线上服务答疑解惑。电子处方在线开，药品配送上门来。许多患者在实现病有所医的同时，避免了外出就医面临的感染风险。这对于有效阻断传染源、切断传染链、避免交叉感染十分重要。国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组近日印发通知，提出要充分利用“互联网＋医疗”优势，做好互联网诊疗咨询工作，肯定了这一形式。

线上医疗不仅是防疫期间的权宜之计，更是医疗资源落后地区居民实现病有所医的重要依托。我国医疗资源城乡、区域配置差异客观存在。通过加大资金投入力度，的确可在短期内提升医疗设施硬件水平，但要建设较高素质的医疗工作队伍，仍需更多时间和耐心。全国所有三甲医院都开展了远程医疗服务，不仅覆盖了全国所有贫困县县医院，而且正在向乡和村一级延伸，这对落后地区居民实现病有所医意义重大。对落后地区患者而言，一个摄像头、一块屏幕，再连上网络，就可以享受专家远程医疗，避免跋山涉水旅途劳顿，省时省力又省钱；通过远程会诊，偏远地区医生也可获得专家指导，落实专家诊疗方案，逐渐提升自身素质和基层医院服务质量，更好服务当地居民。可以说，远程医疗是打破医疗资源时空限制、更加合理配置医疗资源的有力手段。

在线医疗行业需顺势而为，修炼内功实现高质量发展，强化在线医疗队伍建设，提升专业化人性化服务水平，借助5G网络通讯技术和高清显示设备等新技术成果提升科技含量。在线医疗将成为健全重大疫情响应机制的长效手段，在平战结合的疫病防控和公共卫生科研攻关体系中占据更加显著位置，也会为实现全民病有所医，健全医疗卫生服务体系发挥更关键的作用。