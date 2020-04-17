防控不松，守护“诗和远方”

“五一”小长假马上就要到了，文旅业复工复产的步伐不断提速。但是新冠肺炎疫情尚未结束，传播风险仍然存在，不管是景区还是游客，疫情防控这根弦不能松。

最近，一些景区在恢复开放后出现游客聚集拥挤现象。有关部门对此紧急出手，下发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》，明确要求坚持防控为先，实行限量开放，其中释放的松紧度是跟当前疫情防控形势相适应的。虽然整体防控形势积极向好，但是仍须强调外防输入、内防反弹。如果防控这根弦一下子放得太松，“诗和远方”也有可能成为险途。

既要保证安全，又要积极助力文旅行业复工复产，需要做到有序、精准、分类、可控。各大景区应实行严格的人流管控制度，采取线上预约购票、间隔错峰入园等措施。最近不少城市和景区纷纷推出消费券，此举在一定程度上激起了旅游消费的热情，但也要防止出现短时间大流量人员聚集。对于景区的室内和室外场所应该区别对待，室内场所应继续停止对外开放，以杜绝疫情传播风险。此外，还可更多借助高科技手段助力疫情防控。比如，乌镇景区增设信息化防疫的“智慧护卫”体系——“健康ETC”“热成像测量体温”“安检门测温”，减少了人工近距离测量的风险。这些措施，无非是让游客既玩得开心又玩得放心，游客应该予以配合。

在疫情防控逐渐走向常态化之后，文旅行业如何有序复工复产、恢复活力须从长计议。湖州携手社交APP发展旅游业、网红女导游带着10万人云游浙江……浙江各大旅游景区纷纷创新文旅宣传推广模式，从传统营销转入口碑营销，借助各大互联网平台高黏性和高转化率的优势，打造网红景点、网红民宿、网红线路。同时，也要抓住时机改造和升级设备设施，积极尝试线上线下融合的游览服务。这不仅仅是应对疫情需要，更是文旅产业自身转型升级的要求。

不管是沾衣欲湿的江南烟雨，还是春水如蓝的盎然风光，防控不松、安全有序，才能欣赏到最美的“诗和远方”。

（摘编自4月15日《浙江日报》，原题为《决不让“诗和远方”成险途》）

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 05 版）