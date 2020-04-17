中企捐赠的病毒检测设备运抵塞尔维亚

据新华社贝尔格莱德4月15日电 （记者石中玉）由中国企业捐赠的“火眼”病毒检测实验室核心设备15日运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。塞尔维亚能源和矿业部长安蒂奇、中国驻塞尔维亚大使陈波以及中国企业代表到机场迎接。

这批设备由中国华大集团和中国紫金矿业等企业捐赠，将分别安置在位于贝尔格莱德和南部城市尼什的两座实验室，预计合计将提供塞尔维亚每天3000份样本的检测能力。

安蒂奇表示，真心感谢中国朋友和伙伴，在与新冠疫情斗争的前线，他们和我们在一起。我们一定会一同取得胜利。

陈波说，从合作协议的签署到中方专家抵达，再到实验室设备运抵，只用了数天，中塞双方合作务实高效。“双方将继续通力合作，推动贝尔格莱德实验室早日投入使用，提高塞新冠病毒检测能力，这对塞抗击疫情意义重大。”

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 16 版）