热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中企捐赠的病毒检测设备运抵塞尔维亚

2020年04月17日09:01 来源：人民网－人民日报

据新华社贝尔格莱德4月15日电  （记者石中玉）由中国企业捐赠的“火眼”病毒检测实验室核心设备15日运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。塞尔维亚能源和矿业部长安蒂奇、中国驻塞尔维亚大使陈波以及中国企业代表到机场迎接。

这批设备由中国华大集团和中国紫金矿业等企业捐赠，将分别安置在位于贝尔格莱德和南部城市尼什的两座实验室，预计合计将提供塞尔维亚每天3000份样本的检测能力。

安蒂奇表示，真心感谢中国朋友和伙伴，在与新冠疫情斗争的前线，他们和我们在一起。我们一定会一同取得胜利。

陈波说，从合作协议的签署到中方专家抵达，再到实验室设备运抵，只用了数天，中塞双方合作务实高效。“双方将继续通力合作，推动贝尔格莱德实验室早日投入使用，提高塞新冠病毒检测能力，这对塞抗击疫情意义重大。”

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn