欧亚多国抗疫与经济纾困双管齐下

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新冠肺炎疫情在欧亚地区多国持续扩散。面对严峻疫情及经济下行压力，俄罗斯、哈萨克斯坦等国不断升级防控举措，同时紧急出台经济纾困计划。在此关键时刻，中国派出医疗专家组全力帮助欧亚地区防控疫情，获得高度肯定。

4月14日，欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会召开视频会议，各成员国领导人强调将加强合作，采取共同行动携手应对疫情。截至目前，欧亚地区各国累计确诊病例合计已超过3万例，新增确诊病例数和死亡人数仍处于上升阶段，显示疫情仍未达到顶峰。

确诊和死亡人数仍处上升阶段

当前，防控疫情已经成为欧亚地区国家面临的最紧迫问题。俄罗斯是欧亚地区面积最大、人口最多的国家，疫情形势相对严峻。4月15日，俄全国新增新冠肺炎确诊病例3388例，累计达到24490例，死亡198例，治愈1986例，单日新增确诊病例数连创新高。其中首都莫斯科确诊病例占全国半数以上。目前，俄85个联邦主体中，只有阿尔泰共和国一个联邦主体尚未报告确诊病例。

哈萨克斯坦的疫情形势也比较严峻。自3月13日确诊首例新冠肺炎病例至本月15日，哈萨克斯坦累计确诊病例1295例，治愈240例，死亡16例，3个直辖市和14个州全部发现确诊病例。

欧亚地区其他国家的疫情形势也不容乐观。乌克兰卫生部15日发布的疫情报告显示，该国新增确诊病例392例，累计确诊3764例，新增死亡病例10例，累计死亡108例。白俄罗斯卫生部当天发布的数据显示，白俄罗斯新增确诊病例447例，累计确诊3728例，新增死亡病例3例，累计死亡36例。

总体上看，欧亚地区各国确诊病例和死亡人数仍处于上升阶段。根据俄政府评估，俄罗斯暂时还没有达到疫情顶峰，目前患者正在不断增加，且重症病例越来越多。哈萨克斯坦卫生部部长比尔塔诺夫表示，首都努尔苏丹的疫情有所缓和，但全国其他地区的情况依然严峻，“全国范围内的强化隔离措施仍需延长”。

疫情防控措施与经济刺激并举

面对疫情，欧亚各国不断升级防控措施。俄罗斯总统普京要求政府相关部门每天撰写疫情分析报告；俄副总理、防控疫情总指挥戈利科娃日前对媒体表示，将继续提升医院收治能力，计划增加9.5万张病床。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫已签署总统令，将全国紧急状态期限延长至5月1日。哈国家紧急状态委员会近日决定，首都努尔苏丹和最大城市阿拉木图企业停工停产决定继续有效。

乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦先后宣布全国进入紧急状态。与紧急状态配套的防疫措施还包括：切断与其他国家的交通线路，暂停国内客运航班，要求市民凭许可证外出，实行宵禁，强制配戴口罩，禁止65周岁以上公民无故外出等。即使是在尚无报告确诊病例的塔吉克斯坦，政府也已征用医院，用于收纳未来可能发现的患者。

受疫情及国际市场大宗商品价格持续下跌的双重打击，欧亚地区各国经济普遍面临巨大下行压力。俄罗斯外经贸银行研究所专家预测，今年第二季度俄经济预计将下滑18%，民众实际可支配收入将下降17.5%。哈萨克斯坦国民经济部部长表示，政府已将今年国内生产总值（GDP）增长预期下调至3.2%。吉尔吉斯斯坦经济部预测，2020年可能出现经济负增长。亚洲开发银行日前预测，塔吉克斯坦2020年经济增幅将降至5.5%，通胀率可能达到10%。

地区各国纷纷制订经济纾困计划，帮助企业和民众渡过难关。普京在14日表示，俄政府为减少疫情负面影响划拨的资金总额达到GDP的1.2%。俄政府计划向包括餐饮、旅游、宾馆等行业的中小企业发放贷款，帮助其为员工发放工资，以保留就业岗位。政府还将向地方政府追加2000亿卢布（约合26.7亿美元）财政拨款，向航空业提供230亿卢布财政资金支持，研究制定促进建筑业、汽车业、银行业发展的措施等。

哈萨克斯坦总理马明日前在政府工作会议上表示，哈政府计划拨款4.4万亿坚戈（1美元约合427坚戈）用于支持疫情期间各行业发展，对失去收入来源的公民每人每月补助4.25万坚戈。乌克兰最高拉达（议会）13日投票通过2020财年国家预算修正案，同意投入646.7亿格里夫纳（1美元约合27格里夫纳）成立抗击新冠肺炎基金。乌兹别克斯坦政府拨款10万亿苏姆（1美元约合10120苏姆）设立反危机基金，用于防控疫情和保障经济发展。

欧亚经济联盟委员会日前还确定了一份为期3个月的成员国间免关税商品清单，包括农产品、药品和部分医疗设备。专家普遍认为，如果人们能够严格遵守隔离措施，未来两到三个月欧亚地区疫情将得到有效控制，区域一体化发展趋势不会改变，各国经济状况将逐渐好转。

中国与地区国家携手抗击疫情

中国同欧亚国家加强合作，共抗疫情。4月9日，应哈萨克斯坦政府邀请，由中国政府派出的医疗专家组一行10人携人道主义援助物资，分乘哈方两架军用运输机抵达努尔苏丹。4月11日，中国政府赴俄罗斯医疗专家组一行10人抵达莫斯科，随机携带一批向俄方捐赠的抗疫物资。连日来，中国专家多次与欧亚各国举行视频会议分享疫情防控经验，中国政府援助的人道主义抗疫物资也陆续抵达各国。

几天来，中国医疗专家组受到欧亚国家各界热烈欢迎。莫斯科市市长索比亚宁在会见中方医疗专家组期间，对中方分享疫情防控经验和成功做法及在其他方面所给予的宝贵支持表示感谢。他表示，俄方愿同中方一道加强交流与协作，加强莫斯科市疫情防控工作。

乌克兰总统泽连斯基4月14日发表电视讲话，再次对中国同乌克兰开展迅速而富有成果的合作表示感谢。

各国同行在与中国专家的交流中受益良多。“非常感谢中方分享了宝贵经验。”莫斯科斯克利福索夫斯基急救科学研究院实验诊断部主任米哈伊尔·戈德科夫说，俄罗斯将积极借鉴中国抗疫经验。哈萨克斯坦卫生部副部长纳德罗夫表示，中国治疗传染病患者和开展流行病学调查的经验非常重要，与中国专家的讨论对哈抗疫工作十分有帮助。

（本报努尔苏丹、莫斯科4月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 16 版）