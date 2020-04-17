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当前，不少城市都在积极探索利用最新技术，做好患者诊疗、监测客流体温、助力复工复产。远程“云”会诊架起生命通道，救治重症患者；智能系统实现旅客精准测温，提高监测效率；信息平台服务员工返岗，为企业顺利复工提供帮助。

在医院救治患者、旅客体温测量、企业复工复产等领域，新技术发挥了怎样的作用？记者进行了探访。

医院诊疗——

网络连线救治重症患者

“病人意识不清，新冠肺炎核酸检测呈阳性，前方医疗人员请求帮助！”不久前，西安交通大学第一附属医院医务部副部长李红霞接到了一个紧急电话，在武汉大学人民医院东院支援的前方医疗队接收了一名颅脑肿瘤危重症患者，病情十分危急。

“病人病情比较复杂，前方医疗队队员经验不足。”李红霞说。她立即联系交大一附院血液内科、神经外科、放疗科等相关专家，在远程会诊中心连线前方医疗队进行了多学科远程会诊，在化疗、放疗、用药、手术等方面进行讨论，提出了两套治疗方案。

“远程‘云’会诊，让后方的优势资源得以释放活力，让战疫不分前方后方。”李红霞说。

今年2月，交大一附院收治了陕西省一名病情严重的新冠肺炎患者，肺部有效通气面积不足40%。“我们与李兰娟院士及复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授进行远程会诊，得到了专家非常具体的宝贵意见、建议。现在这名患者已经撤下了呼吸机两周多，病情很稳定。”李红霞说，“互联网架起生命通道，每名危重病人的身后，全国都是‘大后方’。”

不仅如此，疫情期间，交大一附院的互联网医院平台解了不少病人的燃眉之急。打开“智慧好医院”APP，动动手指就可以享受在线咨询、视频问诊、送药到家等“一条龙”服务。交大一附院互联网医院相关负责人陈怀喜介绍，“这款APP全院医生注册比例达到了九成以上。我们采取医院固定排班和医生灵活排班的方式，医生只要有碎片化时间，打开手机就能接诊。疫情期间，互联网医院有效分流患者，在筛查轻症、减少患者赴医过程中交叉感染风险，起到了较好的作用。”

交通场站——

智能系统实现精准测温

22时26分，从河北张家口方向驶来的G2444次列车抵达终点站北京清河站。出站旅客络绎不绝，客运员崔乌力吉紧盯着大屏幕。大屏幕一侧，是专用的客流通道，正对通道，还架着摄像机。当旅客5人一组出站时，大屏幕上会出现人流的红外影像，屏幕一角，不停跳动的数字，是每一个经过通道的旅客的即时体温。一旦有人体温异常，他的头像就会出现在屏幕一角，崔乌力吉会马上让同事饶光阳对其进行人工二次测温。

去年年底建成开通运营的清河火车站，是冬奥会交通大动脉——京张高铁最大的一座火车站，同时地铁13号线也在此设有换乘站，人流相对比较集中。为了避免旅客逐一体温排查影响出站效率，清河站在出口处布置了AI智能测温系统。

“这套系统利用AI图像识别技术和红外热成像技术，可在不影响旅客出站速度的前提下，同时为多名出站旅客测量体温，随时发现有发热情况的旅客。”崔乌力吉介绍说。

“疫情发生以来，海淀区积极发挥科技创新资源优势，调动辖区科技创新企业，快速研发调试，科技助力疫情防控。”中关村科学城管委会产业促进一处负责人舒毕磊介绍，目前，AI大客流体温监测设备等多项成果已经投用。

在海淀区10号线牡丹园地铁站B口，乘客看不到拿着额温枪、在安检口检测体温的工作人员。实际上，这里安装着一套AI测温设备。在笔记本大小的监测屏幕上，一个个进站乘客的测温结果已实时显示。这套AI测温系统每分钟能精准测试300人，即走即测无需停留。研发企业负责人介绍，该系统在3米到5米的距离也能精准测温，识别误差在正负0.3摄氏度之内。

企业复工——

信息平台服务职工返岗

生产线上，工人们正忙着组装调试工业机器人；检测车间里，检测员认真地观察机器手臂动作精准度、比对着数据……成都龙潭新经济产业功能区里，成都卡诺普自动化控制技术有限公司副总经理邓世海，每天都要在工厂巡视一番，查看生产进度。“自从2月11日复工复产以来，工人陆续返岗，目前已实现满员满产。”

“因为年前订单快要到交货期限了，所以春节假期一过我们就着急想开工，但怎样既做好疫情防控又保障安全生产，当时我们心里没底。”邓世海说，他们把想法上报了产业功能区管委会。很快，管委会把“成华区工业企业、科研院所复工复产疫情防控工作管理系统”网报平台推送了过来。

根据系统提供的导引，邓世海的公司在线提交了复工方案、防疫方案和安全承诺书，开始员工健康状况摸排和防疫物资准备，并实时在系统里填报。“不用跑腿，省时省力，还能减少人员感染风险。”很快，邓世海发现还能在手机上填报员工返岗复工、企业恢复生产等信息，更方便，功能也更全了。受防疫管理系统启发，他们还制定了应急预案，设置了防疫专员，严格各项措施。

因为管理系统跟省市区大数据系统相连，成都龙潭新经济产业功能区管委会可以及时掌握各个企业人员返岗、复工复产的信息。诸如，企业防疫物资够不够，返岗人员安全不安全。同时借助共享信息比对，很容易了解到抵蓉员工有没有按要求隔离14天，有没有亲属隔离情况，有没有发烧疑似症状等。经过周密筹备，管委会同意邓世海的公司复工复产。

管委会根据每天返岗员工数量和出行需求的信息精细分析，向市公交公司申请了两条公交专线，并跟交管部门协调了三四百个临时停车位。

大数据信息共享也让邓世海的公司受益。管委会根据当时疫情和企业复工复产状况，研判功能区内企业的产业链可能会受影响，并及时在线提醒。“我们赶紧排查产业链企业情况，发现控制系统里有个模块是从国外企业进口的，受疫情影响有断供风险。我们赶紧补货，保障了两三个月的用量。”邓世海感激地说。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 14 版）