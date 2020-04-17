世界各稻区水稻均有返祖现象

人民网北京4月16日电 （赵婀娜、柯溢能）由浙江大学农业与生物技术学院樊龙江教授领导的国际研究团队，对世界16个主要水稻生产国的稻区进行抽样，在对524份杂草稻的研究中发现，水稻在世界各稻区均存在返祖现象。

返祖现象也称“野化”或“去驯化”，是生物界经常发生的遗传现象，指栽培作物和家养牲畜等从人工环境回归自然环境，恢复野生特征。以栽培水稻为例，去驯化后成为杂草稻，呈现出籽实变小、红皮的特征。杂草稻适应环境后具有落粒特征，种子成熟即散落田间，之后在水稻耕作生长季节与栽培稻伴生。这种水稻作为稻田恶性杂草，影响水稻生产，被形象地称为“鬼稻”。研究结果表明，这是适者生存的自然选择。随着水稻不断改良，谷粒变大且不易脱落，便于收割增产提效。但这一改良满足了人类需求却改变了水稻的生存法则——原有的繁衍生存机制被破坏。因此，杂草稻需要不断适应新的变化，让自己生存下来。“落粒是种子回归土壤实现繁衍的关键一步，是在自然界生存最重要的机制。同时将种子变小，也是为了便于传播生长。”樊龙江解释。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 12 版）