今年以来经港珠澳大桥出口供香港水产品超4000吨

拱北海关16日对外公布，今年以来，该关所属港珠澳大桥海关共验放供香港水产品4237.8吨，货值8683万元人民币。

珠海市海淼水产进出口公司作为珠海为数不多打进香港水产品市场的出口企业，此前仅经营海捕鲜活水产品。受新冠肺炎疫情影响，该公司订单需求锐减，而5月至8月中旬又是珠海的休渔期，若仅经营海捕鲜活水产品，将有长达3个半月的时间无营业收入。于是，该公司向拱北海关申请扩大经营范围，希望增加养殖水产品出口业务。

了解这一情况后，拱北海关立即展开调研，并安排负责该项业务的香洲海关送政策上门，指派专人指导企业办理申请扩大经营范围的手续；同时，迅速成立评审小组，在严把注册登记的文件复核关和现场评审关的前提下，加急开展评审工作。

在顺利完成该项变更评审工作后，拱北海关还指导企业建立完善中转场日常管理、自检自控制度，督促企业落实主体责任，确保经营管理符合海关监管要求。

15日下午，珠海市海淼水产进出口有限公司的鲜活鱼虾在港珠澳大桥珠海公路口岸顺利通关。该批水产品重985千克，经港珠澳大桥进入香港后，将“蹦”上香港市民的餐桌。这也是该公司完成经营范围扩大变更后出口的首批养殖水产品。

“现在我们公司可日均向香港供给水产品12吨，较之前增长3倍左右。”完成首批鲜活鱼虾出口后，该公司负责人翁先生说。

拱北海关相关负责人表示，港珠澳大桥海关还开通了供港水产品快速通关专用窗口和绿色通道，对鲜活水产品企业实行“一对一”服务，做到鲜活水产品随到随验、依法监管，助力保鲜通关快运出口。 (邓媛雯 钟牧寒)