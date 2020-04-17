在抗疫斗争中感悟制度威力

面对新冠肺炎疫情，我们没有犹豫，更没有退缩，而是全面动员、全面部署、全面防控，采取最全面、最严格和最彻底的举措，遏制疫情扩散蔓延。疫情防控阻击战中，中国共产党人的初心使命坚如磐石，人民群众的凝聚力、行动力势不可挡，中国特色社会主义的制度威力充分彰显。

为人民执政、靠人民执政，是我们国家制度和国家治理体系的鲜明底色。疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争。习近平总书记强调“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”，要“全力做好救治工作”。从出台离鄂离汉通道管控措施，到社区管控、体温监测，一切为了切断传染源；抢建火神山、雷神山医院，增加定点医院，改建方舱医院，一切为了实现应收尽收、应治尽治；集中专家、集中资源、集中救治，一切为了提高治愈率、降低病亡率。如今，绝大多数患者治愈出院，成为以人民为中心的发展理念的有力体现。

坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事，是我国国家制度和国家治理体系的一个显著优势。在新冠肺炎患者救治和疫情防控中，国家整合制度资源和经济资源的治理能力充分展现出来。战略方针上，“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求指明了作战路径和方向。战略重点上，“湖北保卫战、武汉保卫战”发起总攻，湖北和武汉人民英勇战斗，国家和各省区市医疗队、解放军指战员星夜驰援，各路英雄逆行出征，各类物资源源不断运往前线。战略布局上，“联防联控、群防群治”全面展开，14亿人民人人是战士、个个作贡献，凝聚起众志成城、共克时艰的磅礴之力。

一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜。艰苦战疫历练了党员、干部忠诚干净担当的政治品格，彰显出党的领导的政治优势。社区党员干部一趟又一趟奔波在小院楼道，基层党组织书记一遍又一遍检查各种防疫措施，医护人员“我是党员我先上”的誓言践行在了最危险的第一线，“90后”火线入党、勇担重任的情景让人动容。沧海横流，方显英雄本色。共产党员的身先士卒和无私奉献，让鲜艳的党旗飘扬在战疫一线。

运用制度威力应对风险挑战的冲击，是这场人民战争、总体战、阻击战的重要经验之一。这场抗疫斗争昭示人们，有以习近平同志为核心的党中央掌舵领航，有中国特色社会主义制度的坚持巩固、完善发展，有广大干部群众的众志成城、奋发图强，没有任何困难挑战能够阻挡中国前进的脚步。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 04 版）