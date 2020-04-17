武汉80岁以上新冠肺炎患者治愈率近70%

人民网武汉4月16日电 （记者韩鑫）“截至目前，武汉有2500多名80岁以上的高龄新冠肺炎患者，占湖北省高龄患者近70%，其中重症危重症发生比率为40%左右，救治成功率接近70%。”在4月16日武汉举行的媒体见面会上，国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉介绍了当前我国高龄新冠肺炎患者的救治情况，在病愈出院的高龄患者中，有7位百岁老人，其中最高龄老人已108岁。

截至4月15日，武汉市重症患者下降到57例，这些重症和危重症患者具有年龄偏大的共同特点。“老年人尤其高龄老人是新冠肺炎的易感人群，合并有多种基础疾病，病程迁延，同时有多个器官的损害，救治难度大。”焦雅辉介绍，从武汉的情况来看，高龄患者的重症发生率约为其他患者的一倍。

焦雅辉说，一方面，在把这些重症患者向高水平医院集中的同时，也向由国家级医院组建的医疗队所承担的病区进行集中，进一步优化医疗资源，加强重症救治的力量。另一方面，通过将基础医学和临床医学、前方和后方、医疗与护理、医疗与管理、中医和西医相结合，大大提升了高龄患者治愈率。

在防治过程中，“关口前移”至关重要。早做预防。进入2月，湖北及武汉对主要养老院进行封闭式管理，暂停探望和人员进出。同时，为养老院指定区域社区医院，对口负责老人诊疗需求，同时采取远程方式进行培训，尽量降低老人发生感染的概率。此外，充分发挥中医药在救治高龄患者中的成效。

病愈出院的高龄老人如何安置？焦雅辉回应，“原则上不住养老院。”具体来看，对于部分能自理且家人可照顾的老人，在隔离点隔离14天后，可以回家照护。对于不能自理和家人无法照顾的高龄老人，由社区组织志愿者提供照顾服务。对患有基础疾病的老人采取分级救治的方式，其中，对于轻症的基础疾病，每个区指定一家二级医院进行接续性治疗，对患有严重基础性疾病的老人，集中收治在国家及省级医院继续治疗。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 03 版）