据意大利卫生部公布的最新数据，截至当地时间4月15日，意大利已有超过16.5万人感染新冠肺炎，战疫形势依旧严峻。然而，中北部普拉托市的华人社区却一直保持着新冠肺炎“零感染”记录。

普拉托市是托斯卡纳大区第二大城市，有超过19.5万居民，其中华人约占总人口的1/4。普拉托不仅是意大利华侨华人密度最大的地区，也是欧洲最大的华侨华人聚居地之一。托斯卡纳大区主席恩里科·罗西表示，自疫情发生以来，普拉托地区就自觉采取严格防控措施，起到了模范作用。当地医卫人员对华人社区应对疫情防控所作的努力和取得的效果赞赏有加。

“‘零感染’得益于华侨华人的高度自觉性和较强的防范意识。”普拉托华侨华人联谊会会长徐秋林表示，早在意大利疫情发生初期，华侨华人就已佩戴口罩并尽量避免外出，商铺也关门歇业。“4月3日，中国援意大利医疗专家组专程来到普拉托，为当地华侨华人开展防疫工作提供指导帮助。”普拉托市长马泰奥·毕弗尼表示：“普拉托的华侨华人为整个地区树立了榜样，让更多人意识到了疫情防控的重要性。”

托斯卡纳大区疾病预防部门负责人伦佐·伯蒂说，当地华人主动配合政府落实相关防控政策。当政府建议进行自我隔离且接受远程健康监测时，立刻就有360多个华侨华人家庭前来登记。普拉托市议员王马可说，华人社区为了维护大区居民的健康，始终保持团结和自律。

意大利通讯社评论称：“中国的疫情防控工作取得了成功。与此同时，意大利华人，尤其是在普拉托，华人社区为我们树立了抗疫典范，在抗击疫情中作出了突出贡献。”

不仅如此，在口罩等防疫物资告缺时，普拉托华侨华人团体组建了捐款捐物平台，为当地捐助大量抗疫物资及款项。马泰奥·毕弗尼称：“很多市民给我写信，说有中国邻居送他们口罩。华侨华人的举动感动了这里的居民，对整个社区的抗疫工作意义重大。”

旅意华侨华人一直采取各种努力支持意大利各地防疫抗疫。“我们要力所能及地帮助那些需要帮助的人。意大利是我们的第二故乡，只有意大利好起来，华侨华人才能好。”米兰华助中心执行主任周建煌说。

（本报罗马4月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 02 版）