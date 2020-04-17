军队支援湖北医疗队圆满完成任务回撤

新华社武汉4月16日电 （记者黎云、贾启龙）经中央军委主席习近平批准，军队支援湖北医疗队在圆满完成承担的武汉火神山医院、武汉市泰康同济医院、湖北省妇幼保健院光谷院区确诊患者医疗救治任务后，采取民航包机和铁路运输投送方式，陆续离开武汉完成回撤。

新冠肺炎疫情发生以来，人民军队坚决贯彻习近平主席重要指示，自1月24日开始，从陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队、武警部队多个医疗单位，分3批次抽组4000余名医务人员，支援武汉抗击新冠肺炎疫情。从支援武汉金银潭医院、武昌医院和汉口医院病区，到进驻武汉火神山医院、武汉市泰康同济医院、湖北省妇幼保健院光谷院区，军队医务人员牢记人民军队宗旨，闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，同时间赛跑，与病魔较量，在疫情防控战场上发起一次次冲锋，全力保护人民生命安全和身体健康。各级党组织和广大党员冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，在大战中践行初心使命、交出合格答卷。

执行任务期间，军队支援湖北医疗队加强组织领导、密切军地协同、坚持科学施治、搞好自身防护，全面做好医疗、护理、防控、保障等工作，3家抽组医院展开床位2856张，累计收治确诊患者7198名，圆满完成医疗救治任务，实现了“打胜仗、零感染”。军队前方专家组现地指导医院疫情防控和医疗救治工作，积极推广新技术新疗法，坚持中西医结合，提出个性化救治方案，突出做好高龄患者和危重症患者救治，有效提高收治率和治愈率、降低病亡率。一线科研团队争分夺秒展开科研攻关，研制的重组新冠疫苗通过临床研究注册审评，获批正式进入临床试验，取得了阶段性成果，为打赢疫情防控阻击战作出重要贡献。军队前方指挥协调组加强统筹指导，确保一线医疗救治工作迅捷高效实施。

离开武汉前，军队支援湖北医疗队精心整理医院、住宿场所各类物品，对医疗设施表面擦拭消毒，及时协调专业力量进行终末消毒，并认真进行物资清点、资料归档、医院移交等工作，把人民军队的光荣传统和优良作风留在武汉这座英雄的城市。同时，疫情防控期间担负武汉市生活物资运输保障任务的驻鄂部队抗击疫情运力支援队，也圆满完成任务回撤。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 01 版）