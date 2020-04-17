世卫组织：关于新冠病毒的传言与事实

世界卫生组织曾警告，有关新冠病毒的错误信息会加大医卫人员的工作难度，并向公众传播恐惧、引起混乱。针对新近出现的一些传言，世卫组织近日在官网更新了辟谣性内容。记者整理如下：

传言1：目前已有专门预防和治疗新冠病毒感染的药物。

事实：到目前为止，尚无专门用于预防和治疗新冠病毒感染的药物。患者应接受适当护理，以缓解和应对有关症状；重症患者应得到最佳的支持性治疗。一些具体的治疗方法正在研究中，并将通过临床试验进行测试。世卫组织正与合作伙伴一起加速相关研发工作。

传言2：抗生素能预防和治疗新冠病毒感染。

事实：抗生素对病毒无效，只对细菌有效。新冠病毒是一种病毒，因此不应将抗生素用作预防或治疗手段。然而，如果患者因新冠病毒而住院，可能会接受抗生素治疗，因为有可能同时感染细菌。

传言3：吃大蒜能预防感染新冠病毒。

事实：大蒜是一种健康食品，可能有一些抗菌特性。但从目前疫情来看，没有证据表明食用大蒜可以保护人们免受新冠病毒感染。

传言4：定期用生理盐水清洗鼻子有助预防感染新冠病毒。

事实：没有证据表明定期用生理盐水冲洗鼻子可以防止感染新冠病毒。有限证据表明，定期用生理盐水清洗鼻子可以帮助人们更快地从普通感冒中恢复。然而，定期清洗鼻子并不能预防呼吸道感染。

传言5：肺炎疫苗能预防感染新冠病毒。

事实：新冠病毒是一种新的、不同的病毒，需要有专门疫苗。在世卫组织支持下，研究人员正在努力开发新冠病毒疫苗。肺炎球菌疫苗等不能预防新冠病毒，但强烈建议接种这些疫苗以保护健康。

传言6：全身喷洒酒精能杀死新冠病毒。

事实：不能。全身喷洒酒精不会杀死已经进入体内的病毒。喷洒此类物质可能对衣服或眼睛、口腔等部位的黏膜有害。酒精可用于各种物品表面消毒，但须遵循适当建议。

传言7：紫外线消毒灯能杀死新冠病毒。

事实：紫外线灯不应用于手部或其他皮肤部位的消毒，因为紫外线辐射可能会损害皮肤。

传言8：干手器能杀死新冠病毒。

事实：干手器不能有效杀死新冠病毒。

传言9：洗热水澡能预防感染新冠病毒。

事实：洗热水澡不能预防感染新冠病毒。不管洗澡或淋浴温度如何，人体正常体温仍会保持在36.5至37摄氏度之间。事实上，洗热水澡时，水温过热是有害的，可能会造成烫伤。

传言10：晒太阳或在高于25摄氏度的温度下能预防感染新冠病毒。

事实：无论阳光多充足或天气多热，人们都可能感染新冠病毒。天气炎热的国家也报告了病例。

传言11：饮酒能预防感染新冠病毒。

事实：饮酒并不能保护人体免受新冠病毒侵害，反而可能会带来危害。频繁或过量饮酒可能会加剧健康问题。

传言12：能屏住呼吸10秒或更长时间而不咳嗽或感到不适，意味着没有感染新冠病毒或其他肺部疾病。

事实：感染新冠病毒最常见症状是干咳、乏力和发烧，有些人感染后可能会患肺炎等。实验室检测是确认是否感染新冠病毒的最好方法。这种呼吸测试不能用于判断是否感染新冠病毒，这样做甚至可能有危险。

传言13：感染新冠病毒后无法痊愈，会终身携带病毒。

事实：大多数患者都能痊愈，体内不再有此病毒。如果患病，一定要对症治疗。若有咳嗽、发烧和呼吸困难，应尽早就医。在获得对症支持治疗后，大多数患者都能康复。

传言14：5G移动网络会传播新冠病毒。

事实：病毒不能通过无线电波或移动网络传播。世卫组织多次强调，新冠病毒是呼吸道病毒，它主要通过已感染者咳嗽或打喷嚏时产生的呼吸道飞沫或唾液、鼻涕等传播。由于人们可能在用手触摸受污染物品后又用手摸眼睛嘴巴等处，勤用含酒精成分的洗手液，或是肥皂和清水洗手，有助防范新冠病毒。（记者刘曲）