四部委联合发文：对未参保外籍新冠肺炎患者先救治后收费

4月15日，关于外籍新冠肺炎患者医疗费用支付有关问题，国家医保局网站公布了日前由国家医保局、外交部、财政部和国家卫生健康委等四部委联合下发的通知。通知指出，外籍新冠肺炎确诊和疑似患者未参加我国基本医保的，医疗机构应当先救治后收费。

通知指出，根据当前新冠肺炎疫情防控形势，为认真落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，妥善做好外籍新冠肺炎患者医疗费用支付等工作，各地有关部门要在当地应对疫情工作领导小组（指挥部）的领导下，密切配合，实时掌握外籍新冠肺炎患者有关信息，按规定做好救治工作和医疗费用结算。

通知明确，外籍新冠肺炎确诊和疑似患者未参加我国基本医保的，医疗机构应当先救治后收费，确保应收尽收；医疗费用由患者个人负担。参加商业健康保险的，由商业保险公司按合同及时支付。

对于外籍新冠肺炎确诊和疑似患者参加我国基本医保的，基本医保、大病保险应按规定支付，其余费用由患者个人负担。参加我国基本医保的外籍人员，留院观察期间发生的医疗费用，基本医保按规定支付。未参加我国基本医保的，由个人负担。外籍人员集中隔离产生的费用，原则上由个人负担。（记者耿兴敏）