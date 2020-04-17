北京14日三名确诊病例涉及62名密接者

打赢疫情防控阻击战

本报讯（记者 李泽伟 蒋若静）昨天下午，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京市疾控中心副主任庞星火通报，4月15日，本市新增报告境外输入新冠肺炎关联确诊病例3例，为14日境外输入确诊病例的家庭密切接触者，分别为首发病例的母亲、弟弟和外公。首发病例隔离14天后发病，庞星火提示，隔离期满人员回家后不能掉以轻心，需要继续单独居住、就餐，减少与家人接触。据了解，这也是自北京已连续22天无本地新增病例后，所报告的境外关联性病例。

庞星火介绍，首发病例于3月24日从美国回京后集中隔离观察，分别于3月24日、25日和4月6日进行新冠病毒核酸检测，结果均呈阴性。经小汤山医院排查后隔离14天，4月8日隔离观察期满回家，与家人及保姆等五人共同生活。曾与家人共同就餐，与家人近距离接触。首发病例回家后于10日出现症状，13日就诊，其母亲于13日下午出现咽痛、憋气、咽干症状，未就诊；其弟弟于14日出现咳嗽、咽痛、发热等症状，未就诊；其外公无咳嗽、发热等症状，但有其他基础疾病。

首发病例于14日确诊后，对家中5名密切接触者采取医学观察和处置，进行新冠病毒核酸检测，相继发现三人标本检测结果均呈阳性，15日由120急救车送至定点医院。结合三人的接触史、临床症状、肺部影像、血液检查等诊断依据，15日诊断为确诊病例，其中两人临床分型为普通型，一人为轻型。截至目前，经扩大搜索，初步判定有62名密切接触者，正在采取相关医学隔离观察措施。

庞星火介绍，首发病例隔离14天后发病，说明新冠病毒仍有许多未知因素需要不断地探索和认识。她提示市民朋友，尤其是具有疫情高发地区旅居史、近期解除医学观察的人员仍要密切关注身体的异常情况，身体不适及时报告和就诊，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；隔离期满人员回家后不能掉以轻心，需要继续单独居住、就餐，减少与家人接触；在日常居家生活中保持环境清洁，居室勤开窗，家庭成员之间不共用毛巾、水杯、餐具等，环境及物品受到污染时进行清洁消毒，随时保持手卫生，保持安全的社交距离；外出尽量避免前往人员密集、空气流动性差的公共场所或参加人员聚集活动；在人员较多的公共场所和乘坐公共交通工具时佩戴口罩。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任徐和建说，近期北京报告的这起境外输入确诊病例，是在按规定集中观察14天解除隔离后，两天发病、五天后确诊的，还造成了家庭聚集性感染。这警示我们，新冠肺炎病毒是新发现的，疫情防控仍存在着需要探索的未知的因素。“越是面临风险挑战的关键时刻，越要咬紧牙关，坚持到底不放松。”

重点

办出入证、登记备案、健康宝“绿码”、体温检测正常

有序放开快递、家政等人员进小区

在昨天下午的发布会上，北京市委组织部部务委员徐颖介绍，近日，随着国内疫情形势的好转和各行各业复工复产步伐的加快，社会公众对于快递、外卖等服务行业从业人员进小区的问题非常关注。为及时回应市民关切，进一步推动政策措施落地落实，徐颖就相关政策作了简要说明。

关于有序放开快递、外卖、鲜奶配送等人员进小区，徐颖表示，这类人员需在快递等相关企业严格落实防疫主体责任的前提下，由社区（村）为符合条件的人员办理小区出入证，做好登记备案，相关人员持出入证件、健康宝“绿码”且体温正常的，可允许其进入小区，实施“无接触”配送。

关于有序放开家政服务人员进小区，北京明确要求，家政服务企业要加强对家政服务人员的健康管理，社区（村）要严格落实管控责任，对于住家型及长期服务同一客户的非住家型家政服务员，在做好登记备案并与雇主签订防控责任书后，可为其办理小区出入证；对于计时型家政服务员（小时工），在查验登记相关信息后，对持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。

关于有序放开房屋中介人员进小区，着眼解决疫情期间群众租房难的问题，本市规定，各住房租赁企业原则上可为每个小区上报一名符合疫情防控要求且已到社区报到的从业人员。对经市住建委审核通过的人员，社区（村）在做好登记备案、查看北京健康宝后，为其办理小区临时出入证。中介人员带客户看房时，入口值守人员要对客户进行信息登记，对于持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。

对于设备安装、应急维修、搬家等方面人员进小区，本市同样执行严格管控下的有序放开。相关人员进入小区前，由业主向社区或物业提出申请，入口值守人员进行体温测量、信息登记、查验北京健康宝，对于持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。徐颖强调，对于装修人员，如果是平房区房屋修缮或未入住人员的新建小区，可在管控到位的情况下允许其进入施工维护或装修；对于居民区内的个人装修事项，综合考虑学生正在网课学习等多种因素，本市正在研究具体政策措施。

徐颖说，近期有个别居家观察人员不遵守政策规定，在居家期间擅自外出，带来疫情传播风险，社区（村）要加强居家观察管理，居家观察人员要严格遵守隔离观察要求，对违反规定擅自外出的，一律转送集中观察点，费用自理，14天隔离期限重新计算。

西城区广内街道西便门东里社区党委书记、居委会主任潘瑞凤介绍了社区有序放开快递进小区的相关做法。社区党组织启动社区协商共治机制，通过微信群、电话等收集居民意见，并组织居民代表共同协商。最终，大部分居民表示，在管控到位、确保安全的前提下，希望能放开快递员有序进小区，进行无接触式配送。居民协商同意后，社区及时向负责辖区业务的快递公司通报了有关要求。目前，中通快递公司已经第一个通过了社区审核，社区给一名专门负责本地区业务的快递小哥办理了出入证，每天投递量约130件。其他快递公司也都在按照流程进行申请。在这个过程中，社区的物业也主动向前一步，准备再加装一组智能快递柜，为快递小哥安全有序投递创造条件，最大限度满足居民需求。文/本报记者 蒋若静 李泽伟

西城区教委

除境外师生外西城区高三在校学生已全部返京

本市初高三学生的开学日期已经确定，西城区委教育工委副书记、区教委主任赵蓬欣介绍，西城区高三年级在校学生6304人，初三年级在校学生8730人。除境外师生，高三年级师生已于4月13日前全部返京。西城区严格按照师生返校条件要求，已安排对近期返京的57名高三年级师生进行14天隔离及核酸检测工作。

为做好开学准备，西城区成立了“初高三年级开学工作专班”，印发《初高三年级开学工作方案》。在初高三开学工作中，西城区强化“十二个环节”全覆盖，即强调居家早检、入校晨检、上课、饮水、如厕、就餐、午检、锻炼、答疑、放学、住宿、宣传教育等各环节的细致要求。

学生返校前，西城区建立医校协同机制、“日报告”“零报告”机制等，要求各学校做到开学准备“九到位”，即组织保障准备到位、方案及制度准备到位、人员准备到位、家校沟通到位、物资保障到位等。学生返校后，西城区要求各校切实做到防疫工作“八落实”，即落实校园封闭制度、落实因病缺勤登记和追踪报告制度、落实对全体师生员工早中晚健康检测制度、落实校园活动错时错峰制度等。

平谷区

至今无报告确诊病例 防控工作细节披露

在昨日的发布会上，平谷区副区长徐素芝介绍，近年来，平谷区通过持续开展爱国卫生运动，城乡人居生活环境不断改善，垃圾分类示范片区覆盖率超过60%，274个村人居环境整治通过市级验收，农村卫生户厕覆盖率达96.6%。疫情发生以来，目前全区无报告确诊病例。

徐素芝说，平谷区持续开展以环境卫生大扫除为抓手的爱国卫生运动，实现区域内人、地、物全覆盖。责任分工落实到位，病媒消杀不留死角。疫情防控工作以来，针对不戴口罩、随地吐痰等不健康、不文明行为，平谷区集中开展“四大行动”。

一是“餐桌革命·公筷行动”。围绕“一分二公三自带”，鼓励分餐制，鼓励公筷公勺，鼓励自带筷子，减少一次性筷子使用，倡导文明健康的用餐新风尚。

二是“不随地吐痰”专项行动。倡导个人随身携带手绢、纸巾等文明习惯；在人员聚集的公共场所张贴禁止随地吐痰、吐瓜子皮、吐口香糖宣传标语；对在医疗机构、校园、公园等公共场所随地吐痰者进行媒体曝光处罚。

三是“垃圾分类·家庭行动”。广泛开展垃圾分类进家庭示范引导活动，普及垃圾分类知识。

四是“文明劝导·志愿行动”。疫情防控工作中，平谷区成立了342支文明劝导队、2363名志愿者参加文明劝导活动，结合爱国卫生月活动，文明劝导志愿者对不卫生、不文明行为进行劝导。

本组文/本报记者 蒋若静 李泽伟