自媒体恶意炮制疫情话题当依法处罚

继所谓“华商很难”话题之后，“××渴望回归中国”话题又被炮制出笼。近日，多个微信公众账号发布多篇以“越南为何渴望回归中国？”“印度曼尼普尔为何渴望回归中国”为题的微信公众号文章。专家认为，这些公号文章是典型的“标题党文章”，涉嫌夸大误导等违规行为，已造成不良影响。目前，微信方面已删除“××（国家或地区）渴望回归中国”类违规文章227篇，对153个公众账号进行封号处理。

上述“××渴望回归中国”系列自媒体文章，内容大同小异，均是以似是而非的笔法，描述境外某地与中国的历史渊源、人文风俗等，并以耸人听闻的标题，吸引粉丝阅读和传播，最终目的大多是为了“卖货”。这些文章所称的“××渴望回归中国”，并非来自所涉国家或地区的真实信息，而不过是作者的胡编乱造，旨在以耸人听闻的内容，刺激、挑动部分网友的情绪，借此达到吸引粉丝、增加流量的效果。

从炒作“华商很难”，到编造“××渴望回归中国”，这类自媒体文章的套路大同小异，都是恶意炮制疫情话题，一味贬外吹内，无底线捏造内容，肆意夸张、渲染境内外经济社会反差，翻炒各种刺激劲爆、煽动情绪的“秘闻”，特别是在标题上肆无忌惮大加渲染，极尽忽悠蛊惑之能事。这些自媒体文章背后的公众号，绝大多数为公司化操作，采取流水线作业方式，一次性复制几十上百篇文章，把里面的地点、人名等稍作变化，就一股脑推向网络，然后坐收吸粉、引流之暴利。

如今，自媒体成为很多网友的信息来源渠道之一，市场竞争非常激烈，为了拼抢粉丝和流量资源，一些自媒体剑走偏锋，不惜炮制虚假信息，歪曲事实真相，甚或公然造谣传谣，恶意蹭社会热点、吃“血馒头”，手段十分下作卑劣，造成了很大的社会负面效应。“华商很难”“××渴望回归中国”之类自媒体文章，不仅欺骗了众多网友，误导了人们对境外疫情的看法，很多时候也有损我国的国际形象，甚至引发国家间的猜疑或纠纷，有关部门需费时费力去澄清事实，才能消除负面影响。

此类自媒体文章违反了微信平台的管理规定，按照情节轻重，微信将分类予以处罚，严重者处以删稿、限流、封号等。“华商很难”系列文章出笼后，微信方面已将该系列文章全部删除，并封禁3个主体下的50个违规公众账号；对“××渴望回归中国”系列违规文章，微信方面也迅速作出处理。然而，这类自媒体文章的恶劣影响已经产生，相关公号捏造事实、煽动社会情绪等行为还涉嫌违法，对违法行为人的处理，不能在删文、封号之后就到此为止。

此前，发布“华商很难”虚假消息的公众号管理人员薛某已被警方采取刑事强制措施，薛某到案后承认，炮制相关文章是为了提高阅读量和涨粉以期赢利。为充分发挥查处此类案件的警示作用，针对“××渴望回归中国”系列文章的发布者，警方也应及时介入调查，按照法律法规的规定，并结合该系列文章造成的影响，对涉案人予以严厉惩处。

自媒体平台和监管部门对此类事件要予以足够重视，并深刻汲取教训。疫情对世界各国造成严重伤害，理应全球团结抗疫，不能坐实无良自媒体文章兴风作浪，肆意挑动民粹情绪，破坏中国和各国携手齐力抗击疫情的良好环境。监管部门应当本着“零容忍”原则，对类似自媒体文章及其运营主体，依法坚决予以打击惩处。