违法违规出口医疗物资将“一处失信，处处受限”

科技日报北京4月16日电 （记者陈瑜）在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，规范医疗物资出口秩序，防控不合格医疗物资出口，对有效支持全球抗击疫情具有重要意义。海关总署4月16日通报三起典型案例，相关负责人表示，对如实申报的守法企业，海关将一如既往提供通关便利；对通过伪瞒报、夹藏、夹带等方式逃避法定检验，或出口掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格医疗物资冒充合格的违法、失信企业，海关不仅给予行政处罚，符合刑事立案标准的，将移送司法机关追究刑事责任。此外，海关还将采取下列惩戒措施，让违法者“一处失信，处处受限”。

举例来说，企业违法被行政处罚或追究刑事责任后，海关将根据国家信用体系建设的要求，将被处罚企业的违法信息归集到信用信息共享平台，由相关部门开展协同监管或联合惩戒。包括限制申请配额、限制申请国家财政资金支持、限制参与政府采购活动以及限制向金融机构贷款等。

企业被处罚的，海关将向商务主管部门通报企业被处罚信息，由其暂停企业的对外贸易经营活动，海关根据商务主管部门的决定对该企业的进出口货物不予办理报关验放。

此前海关总署会同商务部、国家药品监督管理局发布《关于有序开展医疗物资出口的公告》，并发布了海关总署2020年第53号公告，将11类出口医疗物资纳入法定检验，全面强化医疗物资出口监管，严把医疗物资出口质量关，严厉打击出口医疗物资违法违规行为。