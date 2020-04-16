欧盟战疫会有哪些新动作？

图为4月14日，在法国巴黎，一名男子走过一幅向疫情期间辛苦付出的人们致谢的海报。

奥雷利安·莫里萨尔摄（新华社发）

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间14日10时（北京时间16时），全球新冠肺炎确诊病例达1844863例，死亡病例达117021例。欧洲国家累计确诊病例超90万人。世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格日前表示，当前欧洲地区确诊病例约占全球病例的一半，仍然是全球新冠肺炎疫情最为严重的地区之一。各国应抓住契机，协同努力遏制病毒传播。

“欧洲各国此前并没有意识到，只有团结在一起，欧洲才能打赢这场抗疫战争，只有联盟，才能赢。”欧盟委员会主席冯德莱恩日前在意大利《共和报》上发布题为《对不起，现在欧盟和你们在一起》的公开信，为欧盟此前应对新冠肺炎疫情的表现道歉，并承诺筹集1000亿欧元帮助意大利等疫情严重的国家渡过难关。

欧盟应对疫情的举措引发国际社会关注。

共商举措忙抗疫

4月9日晚，欧盟成员国财长会议搁置分歧达成协议，同意为应对欧洲新冠肺炎疫情实施总额为5400亿欧元的大规模救助计划。该计划主要包括3方面：保护劳动者和个体商户免受失业冲击，扶持企业尤其是中小企业渡过难关，帮助成员国政府应对财政压力。与会成员国还同意新建一个“恢复基金”，以解决危机过后的经济恢复问题。此前，欧洲央行宣布了总额分别为1200亿欧元和7500亿欧元的紧急资产购买计划。

在疫情初期因反应迟缓受到批评之后，欧盟近日正以更快速有效的行动，协助成员国抗击疫情。在欧盟民事保护机制下，欧盟决定建设医疗设备共用战略储备库，协助成员国解决医疗物资短缺问题。

在这一机制下，欧盟向意大利等疫情严重国家提供了口罩等防护物资。卢森堡、德国等国收治了来自法国、意大利等国的患者。意大利6日还收到一批通过欧盟应急反应协调中心协调运抵的个人防护装备。

此外，欧盟委员会对从欧盟之外进口的医疗物资、个人防护装备暂免征收关税和增值税，以降低防疫物资价格；提议设立1000亿欧元基金，为受疫情影响严重的成员国提供贷款；提议将申根区入境限制延长至5月15日，以进一步遏制疫情蔓延。

“疫情当前，每个欧洲国家单独应对疫情是非常困难的。但欧盟在防疫方面本身有其局限性。从欧盟的运行机制来看，卫生防疫主要属于成员国主权范畴，欧盟只能起到居中协调、政策沟通的补充作用。”中国现代国际关系研究院欧洲所副所长、研究员王朔在接受本报记者采访时分析，在动员欧洲国家合作抗疫方面，欧盟主要起到疫情信息通报、医疗资源调配等居中协调的作用。同时，欧盟提供救援计划、推出财政刺激计划等措施，为保障欧盟成员国社会民生、防止欧洲陷入疫情引发的经济崩溃发挥作用。

欧元集团主席马里奥·森特诺表示，当前疫情正威胁着人们的生命，也对欧盟各机构提出难题。这次能够推出如此大规模的救助计划，显示出欧盟各成员国愿意搁置分歧的良好姿态。

南北分歧待弥合

“如果我们不能抓住机会给欧洲的计划注入新的活力，那么失败的风险是真实存在的。”4月9日，意大利总理孔特在接受英国广播公司采访时表示，欧盟在应对新冠肺炎疫情危机中面临失败的风险。欧盟必须采取充分且协调一致的行动，去帮助疫情最严重的国家。

在4月9日举行的欧盟成员国财长会议上，围绕如何为受困国家提供财政援助的问题，欧盟成员国就救助方式进行激烈辩论。德国、荷兰、奥地利、芬兰等国主张，利用现有欧洲稳定机制提供援助；意大利、法国、西班牙等国则希望由欧元集团担保，发行应对疫情的特殊“新冠债券”。

据英国广播公司报道，此次新冠肺炎疫情暴露了欧盟内部的严重分歧。意大利和西班牙指责德国和荷兰等欧洲北部的国家采取的措施不够充分。然而，许多欧盟成员国（主要位于欧洲北部）则认为，富裕程度较高国家的纳税人没有义务去救助那些“由对财政政策不负责的政客治理的国家”。

“现在的疫情是前所未有的灾难，‘新冠债券’进一步凸显欧盟内部的分歧。”德国政治学者格斯勒尔表示，与债务有关的问题多年来一直困扰着欧盟，是新问题、老危机。“新冠债券”问题不仅影响欧洲南北关系，也会加剧东西分裂。与南北为钱争吵不同，东西欧洲主要是法制、民主等主题的分歧。

“由于欧盟自身权能的局限性，在抗击疫情的过程中，欧盟出现‘国起盟落’的现象，即成员国的地位明显高于欧盟，成员国在抗疫中发挥的作用较为突出，欧盟主要起协调作用。”复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯在接受本报记者采访时指出，疫情暴露出欧盟“南北”争论的老问题，德国、荷兰等北部国家是欧盟成员国中经济实力较强的国家，自身也面临疫情冲击，出于对自身利益和道德风险的考虑，不愿在援助经济实力较弱的国家抗疫方面投入过多成本、过多分担疫情带来的债务风险。“救急不救穷，欧盟在提供抗疫援助的同时，也在尽力避免疫情中的意大利变成欧债危机中的希腊。”

团结合作是主流

西班牙《对外政策》双月刊网站发表文章称，随着欧洲多国成为疫情核心区，欧盟逐渐暴露出其脆弱性。即便如此，也不应低估欧洲大陆的力量。面对当前的严峻局势，欧洲或可借机重新自我定位，因为欧盟成员国依然具备这种能力。各个成员国都是强大的公共政策机构，欧洲人享有世界上最好的全民医疗体系，并且建立了有史以来规模最为庞大的超国家行动网络：欧盟。要战胜这场大规模疫情，就必须具备协调行动、共同抗击疫情的能力，而欧洲在这些领域已展现出强大实力。

“如何解决成员国间贫富不均的问题，如何保持成员国主权的同时寻求尽可能的团结，如何创造共同红利、筑造团结基础，是欧洲一体化过程中一直在探讨的问题。”王朔表示，如果疫情局势进一步紧张，欧盟成员国可能授予欧盟更多权力，在边境、财政、人员管制等方面采取更为有力的统一举措。欧盟的应对措施会随着疫情发展形势调整变化。

法国政治创新基金会会长多米尼克·雷尼耶在接受法国《费加罗报》采访时指出，目前的公共卫生危机可以说是欧洲民族国家的危机。欧盟各国要求保留公共卫生方面的全部主权，结果所有国家都表现得缺乏准备。欧盟成员国应该以最快的速度转向主权政治，构建一个更为政治和更密切的国家联盟。

“尽管此次欧盟应对疫情的举措遭到许多‘疑欧’派的质疑和批判，但从目前欧盟抗疫的成果和主要成员国的民意来看，欧盟成员国执政党的影响力有所提高，团结合作仍是欧盟内部的主流共识。”丁纯指出，在应对疫情的过程中，欧盟也展现出一定的政策灵活性，此次疫情暴露的诸多问题，可能倒逼欧盟进一步完善协调机制，弥补机制缺陷，强化卫生资源储备机制就是一个例子。

“疫情不会是一道过不去的坎，就像经历欧债危机一样，欧盟每过一次坎，欧洲一体化就会往前迈进一步。”丁纯说。