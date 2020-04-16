对无症状感染者严格医学管控

出台管理规范严防传播风险

随着武汉“重启”、各地复工复产复学，日常秩序逐渐恢复之下，隐匿在人群中的无症状感染者引发了社会新的忧虑。国务院联防联控机制日前印发的《新冠病毒无症状感染者管理规范》明确，无症状感染者具有传染性，存在传播风险，并且具有传播隐匿性、症状主观性、发现局限性等特点。

“规范要求各地对无症状感染者采取严格的医学管控措施。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华4月15日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，无症状感染者应当集中医学观察14天，在14天隔离期满后，经过2次核酸检测都为阴性才能解除集中医学观察。对解除集中医学观察的无症状感染者应当继续进行14天的医学观察、随访。

多位专家认为，由于无症状感染者无咳嗽、打喷嚏等临床症状，病原排出体外引起传播的机会较确诊病例相对少一些。在当前严密的防控举措下，由无症状感染者造成大规模流行的可能性不大。医院、疾控机构只要充分落实传染病防治“四早”要求，就能很好控制无症状感染者的传播风险。

影剧院等暂不开业

“救治新冠患者的医院、转运境外回国人员的交通工具、海关和陆地边境口岸等地依旧是高感染风险的场所。”中国疾控中心环境所所长施小明介绍，飞机、高铁、公共汽车等交通工具，以及一些大型的体育场馆、影剧院等密闭半密闭人员聚集的场所，仍旧存在一定的感染风险。一些人员流动性较大的公共场所和养老院、福利院、精神卫生医疗机构等特殊单位疫情防控压力较大。

“这些场所要采取一些措施将风险降到最低。”施小明说，关键是要控制人员的数量和流量，减少近距离交谈。对于影剧院或者是游艺厅娱乐性或者休闲性场所，建议暂不开业，包括大型的体育活动、展览、展会等。

探索建立全国康复协作网

国家中医药管理局科技司司长李昱介绍，中国正在积极探索建立全国新冠肺炎康复协作网络，采用中西医结合的方法，充分发挥中医药的特色优势，指导各地开展针对恢复期患者中医药的康复干预。

据李昱介绍，国家中医药管理局专家组指导武汉率先在全国设立了中西医结合康复门诊和康复驿站，结合中西医多个学科的力量，采用综合技术手段进行干预，特别是采用中医处方、针刺、艾灸、穴位按摩、耳穴压豆、足浴、膳食，包括健身功法以及心神调节等综合手段，收效良好。

（综合本报记者申少铁 新华社记者温竞华 郁琼源 田晓航消息）