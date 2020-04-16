黑龙江粮食作物 播种面积预计增至2.15亿亩

记者近日从黑龙江省农业农村厅获悉，今年，黑龙江省农作物预计总播种面积2.23亿亩，其中，粮食作物面积2.15亿亩，比上年增加近50万亩。黑龙江省各地土壤春整地作业陆续开展，水稻浸种催芽加紧进行，麦播从南到北逐步开始。

从3月31日开始，黑龙江省农业农村厅组建由厅领导、总师牵头负责，机关和事业单位人员、产业技术协调创新体系专家、技术人员组成的春耕生产指导组31个，克服疫情影响，马不停蹄奔波在全省13地市和农垦、森工系统春季农业生产现场，基本做到一县一人，直达田间地头，有针对性地指导农业春耕生产。

惠农补贴政策是关系农民切身利益的重要问题，也是基层最为关心关注的热点焦点。指导组重点围绕农资生产企业复工复产固定用工补助政策、水稻智能集中催芽补贴政策、大豆玉米生产者补贴政策等惠农政策落实情况开展调研。

在调研春耕生产时，有农户提出“粮食补贴标准确定时间晚，不利于及早扩大种植意向”的疑问，指导组及时讲解了“2020年大豆补贴标准基本保持稳定，玉米补贴标准适当提高，大豆每亩补贴高于玉米200元”的相关政策，并敦促当地加大政策宣传力度，推动当地种植结构调整。

听取农情，解决问题，指导组开展水稻浸种催芽技术全面推广，提出育苗11个方面生产技术建议，确保各地提标准，育壮秧；大力推动生猪生产，指导各地加快补栏；着力促进人居环境整治提标升级，指导各地开展春季爱国卫生运动，提升村屯“颜值”，推动乡村振兴；抓紧抓实劳务输出对接，指导各地切实将供需信息转换为输出实效；全力助推产业扶贫，指导各地帮助贫困户解决资金筹措、农机作业等实际困难，确保打赢脱贫攻坚战。（记者李丽云）