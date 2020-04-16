4月15日下午一时，迎着春光，载着北京协和医院支援湖北医疗队的CA042航班从武汉天河机场缓缓升空，飞往北京，最后一支撤离的国家医疗队正式结束了他们80天的抗疫战斗。

1月24日，除夕夜的武汉寒风瑟瑟，第一批支援湖北医疗队到达武汉，随后，江西、湖南、山东、黑龙江、陕西等省份迅速组建医疗队，纷纷前往湖北省各医院开展救援。

两天后，北京协和医院支援湖北医疗队第一批21名医务人员赶到。从那时起，北京协和医院共派出三批共186名队员，整建制接管华中科技大学同济医院中法新城院区C栋9楼西区重症危重症病房，直到4月12日，病区最后一名新冠肺炎危重症患者转往同济医院中法新城院区ICU，他们值完了在这里的最后一班岗。

4月15日上午，离别前，在武汉蔡甸区北京协和医疗队入住的中核酒店广场，不少武汉群众自发赶来。“彭莹、孙玉姣、李同……”志愿者熊浩军拿着一件写满了名字的白色防护服，不断地穿梭于人群之中，挨个找医疗队队员签名，他说：“我要将每个队员的签名留在这里，让湖北人民、武汉人民永远记住他们。”

站在一旁的北京协和医院重症医学科护士陈媛媛，手里紧紧地握着一个已经干了的苹果，上面画着一个笑脸，写了几个字：ICU，胜利，媛媛。“这是2月7日科室在北京给我们每个人发的苹果，预示着平平安安，现在我要完完整整带它回家，带我们的队伍回家。”说着，陈媛媛激动地哭了。

“武汉是我们的第二故乡，英雄的武汉人民，用他们的坚毅付出，挺起了这座城市的脊梁，向武汉人民致敬！” 在送别仪式上，北京协和医院支援湖北医疗队领队、党委书记张抒扬说。

10点45分，医疗队队员乘坐的6辆大巴车启动，开往机场。道路两旁的群众举着国旗，不断挥手。5岁半的周雪怡穿着红色马甲，响亮地喊着：“感谢北京，武汉加油！”

“你们不计报酬，无论生死，白衣为袍，救死扶伤。诚挚地邀请你们再来武汉，看看曾经并肩战斗的战友，武汉人民永远感恩你们。”同济医院中法新城院区院长胡俊波说。

在登机口，天河机场的地勤人员和志愿者们一次次挥手高呼：“祝你们一路平安！”

随着最后一名医疗队队员从登机口离开，至此，全国所有300多支支援湖北医疗队，4.2万余人全部撤离。“我们在寒雪纷飞的冬季抵达，在草长莺飞的暖春归还，我们的心情既激动又不舍，还有惦念。”张抒扬说。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 02 版）