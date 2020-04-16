重点场所和人群防控不能松懈

国务院联防联控机制15日举办新闻发布会，介绍做好重点场所、重点单位和重点人群疫情防控情况并答记者问。

“救治新冠肺炎患者的医院、转运境外回国人员的交通工具、海关和陆地边境口岸等地依旧是高感染风险的场所。”中国疾控中心环境所所长施小明介绍，一些人员流动性较大的公共场所和养老院、福利院、精神卫生医疗机构等特殊单位疫情防控压力较大。

施小明说，关键是要控制人员的数量和流量，减少近距离交谈。对于影剧院或者是游艺厅等娱乐性或者休闲性场所，建议暂不开业。要严格落实境外回国航空运输，包括口岸的检疫以及到达目的地后专车的接送等防控措施。针对养老机构、福利院等特殊机构，除了要继续加强监管，还要对从业人员进行健康监测，要求做好个人的防护，保证居住环境通风、清洁、消毒。

中国疾控中心研究员张流波认为，医疗机构要不断完善、改善发热门诊的工作，特别是预诊分诊制度，要严格发热门诊管理，要规范发热病人的就诊流程，继续做好传染病的“早发现、早报告、早隔离、早治疗”工作，要继续严格执行传染病的网络直报制度。应严格落实消毒隔离和防护制度，特别是发热门诊，在可能的疑似病例的观察区，要严格防范病人之间相互交叉感染。此外，还要加强就诊患者的管理，做好引导服务，尽量减少人群聚集的情况。

“公交车、地铁这些交通工具空间比较小，人口密度比较大，通风也不好，仍然是疫情防控的重点。”张流波建议，有条件的单位仍然要推荐居家办公、错峰出行的措施。交通部门要根据客流的情况合理组织运力，尽量使乘客能够分散或者是隔位入座。乘客依旧要全程戴口罩，尽量和其他人员保持比较远的距离，尽量采用无接触付费方式，下车后及时做好手卫生。

“随着我国疫情防控逐渐向好，各地的复学也逐渐列入日程。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，学校在复学前应做好疫情防控的风险评估，制定好防控方案和应急预案，开展必要的应急演练。要建立起学校、教育部门与医疗、疾控等机构点对点、人对人的协作机制，落实到具体的责任人，确保学校疫情防控各方面的业务指导、巡查、培训等做到全覆盖。此外，要加强对师生的健康监测，开展健康教育，让师生养成良好的卫生习惯。

“无症状感染者具有一定的感染性，存在潜在的传播风险。”贺青华说，他们是重点管控对象，已纳入第三版防控方案，并采取统一行动进行管理，包括2小时内要报告，24小时内要完成无症状感染者的个案流行病学调查等。各地进一步加大了对无症状感染者的筛查力度，将筛查范围扩大至已发现的病例和无症状感染者的密切接触者，同时对重点地区、重点场所、重点人群开展强化监测。

据介绍，截至4月14日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1137例，其中重症病例113例；累计治愈出院病例77816例，累计死亡病例3342例，累计报告确诊病例82295例，现有疑似病例73例。当日新增确诊病例46例，其中36例为境外输入病例；新增疑似病例11例，其中10例为境外输入疑似病例；新增无症状感染者57例，其中境外输入3例；当日新增治愈出院病例78例，重症病例减少3例。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 02 版）