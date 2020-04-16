4月15日是我国第五个全民国家安全教育日。连日来，各地以多种方式开展国家安全教育活动，增强全社会对贯彻落实总体国家安全观重要意义的认识，凝聚起维护国家安全的共识和力量。

在全民国家安全教育日来临之际，中国社科院法学研究所、国际法研究所与北京市东城区委联合举办专题研讨会，国内外20余名知名专家学者围绕“依法防疫、维护国家生物安全”展开研讨。

4月14日下午，天津市委常委会开展“4·15全民国家安全教育日”宣传教育集体学习活动。天津市委主要领导表示，要尽快补齐防控救治体系、应急响应机制、物资保障体系、法治保障、经费投入等方面存在的短板，在实践中提升监测预警、主动预防、应急处置协同等方面的能力。

“深入贯彻落实总体国家安全观，大力构建国家安全法律制度体系”专题研讨会15日在上海举办，与会专家学者围绕构建国家安全法律制度体系展开热议。“防控新冠肺炎疫情的实践表明，在当今世界，没有一人、一国可以独善其身，必须不断加强安全领域的国际合作。”复旦大学法学院院长王志强说。

15日晚7点，一场全民国家安全教育日主题灯光展点亮钱塘江畔。“国家安全、人人有责”等标语显示在各个楼宇之上，“政治安全”“生物安全”等16个主题悉数亮相。“希望通过光影律动，向广大市民宣传总体国家安全观，彰显国家安全的重要意义。”浙江省国家安全厅相关负责人表示。

日前，《“红土地”国家安全宣传教育特色读本》交付印刷，将在福建省国家安全教育基地中作为教材使用。在这本简明读本里，政治安全、经济安全、生态安全等被清晰诠释。“我们努力维护好生态安全，也是在维护国家安全。”长汀县委书记廖深洪说。

线下宣传深入人心，线上教育不断创新。厦门大学开展的“国家安全教育知识竞赛”，吸引上万名同学参加“云答题”活动，并在线同上一堂国家安全教育课。“战疫期间，大学生要以身作则，维护好自身和公众健康也是维护国家安全。”厦门大学管理学院硕士研究生张玫说。

“同学们，今天我们生活在一个相对安全的环境里，是因为什么呀？”“是我们强大的祖国在为我们保驾护航！”两小时网络视频中，江苏省南京市察哈尔路小学五年级师生展开互动交流；屏幕之外，有27个省份6.5万多名网友收看了在线直播。4月13日，中小学国家安全教育网络公开课在江苏上线。“公开课可以帮助学生树立居安思危意识，增强国家安全意识。”南京市教研室中学政治教研员王小叶介绍。

4月13日上午，河南宝丰县革命纪念馆会议室里，宝丰县退役军人事务局干部职工举行国家安全法律法规知识测试。“国家安全事关国家民族前途命运，关乎每个人的切身利益。”局党组书记、局长张建钊说，“我们担负着为退役军人服务的职责，要不断提升国家安全意识。”

利用午休时间，黑龙江鹤岗市委办公室科员孙雷认真学习办公楼一楼大厅数十块国家安全教育主题展板。“通过这种方式，能够帮助我们增强国家安全责任感，牢固树立国家安全意识。”

（综合本报记者王昊男、富子梅、巨云鹏、窦瀚洋、刘晓宇、姚雪青、马跃峰、郝迎灿报道）

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 06 版）