以行动参与爱国卫生运动

爱国卫生运动的内容与时俱进、不断丰富，在守护人民群众生命安全和身体健康方面始终发挥着重要作用

爱国卫生运动之所以具有历久弥新的生命力，一个重要原因就在于它始终植根人民、依靠群众

今年4月，是我国第三十二个爱国卫生月，主题是“防疫有我，爱卫同行”。此前全国爱卫办等9部门发布《动员广大群众积极参与爱国卫生运动的倡议书》，号召人们“积极参与爱国卫生运动，为巩固疫情防控成果继续贡献自己的力量”。

自爱国卫生月启动以来，北京已累计组织80万人次开展周末大扫除、城市清洁日等活动；天津向市民发出“八要八不要”爱国卫生健康文明倡议；河南南阳城市管理部门持续开展专项整治活动……最近，各地各部门结合自身实际情况，广泛动员广大人民群众深入持久参与爱国卫生运动，为抗击新冠肺炎疫情营造良好环境。

爱国卫生运动是政府牵头、多部门合作、全民参与的群众性卫生活动，也是具有中国特色的全民健康促进行动。习近平总书记在考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调：“坚持开展爱国卫生运动。这不是简单的清扫卫生，更多应该从人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面开展工作。”从推进城乡环境整治到完善公共卫生设施，从预防控制重大疾病到倡导健康文明生活方式，近年来爱国卫生运动的内容与时俱进、不断丰富，在守护人民群众生命安全和身体健康方面始终发挥着重要作用。

在疫情防控常态化的大背景下，今年爱国卫生运动更加突出服务传染病防控，具有强烈的现实针对性。历史上，爱国卫生运动是我国防控重大传染病的一个重要法宝，在防控鼠疫、血吸虫病以及SARS等传染病中都发挥了非常重要的作用。抗击新冠肺炎疫情斗争中，我们充分发挥爱国卫生运动的统筹协调作用，抓整治、优环境，抓设施、强基础，抓习惯、促健康，不仅有效改善了环境卫生状况，降低了健康风险，而且及时准确开展疫情防控和健康科普宣传，提升了群众的防控意识。

爱国卫生运动之所以具有历久弥新的生命力，一个重要原因就在于它始终植根人民、依靠群众。这次爱国卫生月活动，明确提出“爱国卫生人人受益，疫情防控人人有责”。只有每个人都承担起应尽的社会责任，参与社会健康治理，才能形成群防群控、全民参与的良好局面。疫情发生后，全国各个社区的广大基层工作者挺身一线，上门逐户排查，努力化解疫情传播风险；外卖小哥化身城市的摆渡人，他们相信“我多跑一单，就减少一分疫情扩散的风险”；还有更多人养成了戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集等日常生活习惯，为疫情防控贡献力量……激发“人人皆可为、人人皆能为”的主动性，凝聚“爱国爱家，守望相助”“人人动手，美好家园”的社会共识，就能为疫情防控凝聚起磅礴的人民力量，就能让爱国卫生运动生生不息。

当前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固。越是这个时候，越要把疫情防控网扎得更密更牢，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞。深入开展爱国卫生运动，就要针对复工复产后的生产、生活、购物、交通及居家等环境，采取网格化管理、包片包干、分区域分时段推进等方式，做实做细做好环境卫生整治、科普宣传等重点工作，促进全社会齐动手、共参与，提高人民群众文明素质和自我防护能力，从而构筑起群防群控、联防联控的严密防线。

正如爱国卫生月的倡议书所言，“让我们坚韧不拔、持之以恒，全民动员、携手共治，提升文明素质、弘扬时代新风，用健康体魄，建设美丽家园，拥抱幸福生活，共享健康中国！”这是爱国卫生运动的使命，也应是我们每个人的行动。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 05 版）