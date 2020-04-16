动员联系群众 投身疫情防控

建立旨在广泛联系各方面群众的群团组织来帮助党做群众工作，这是我们党的一大创举和优势。

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记强调，工会、共青团、妇联等人民团体要组织动员所联系群众积极投身疫情防控。

党有号召，我有行动。遍布城乡的工会、共青团、妇联等群团组织继承和发扬优良传统，充分发挥桥梁和纽带作用，一方面组织动员群众，凝聚抗疫力量；一方面发挥渠道优势，帮扶困难群体，在抗疫中贡献了重要力量。

工会——

靠组织凝聚力量，用服务温暖人心

“工会为我们备齐了生活用品，备足了食物，在特殊时期给予我们关怀。”河南中医药大学第一附属医院呼吸科二病区职工王洋，疫情发生后主动请缨，工会成为一线人员强大后盾。

广大职工群众是疫情防控阻击战的重要力量，为了组织动员好这支力量，不管是在医护一线还是在社区防疫战场，工会都成为凝聚人心、坚守前哨、冲锋陷阵的战斗队、工作队。

全国各级工会组织迅速发出职工倡议书，组织志愿服务群体下沉社区，参与抗疫。以湖北为例，湖北省总工会组织4万余名工会干部下沉社区、进驻村组，当好“疫情防控员”“物资保供员”“心理疏导员”。

工会组织还发挥组织优势，为抗疫一线的“战士”们解决后顾之忧，关爱抗疫人员及其家属，在社区发放食品物品、照顾家中老人孩子……把一件件实事，做到了职工心坎上。

复工复产按下“快进键”，但受疫情冲击，众多企业特别是中小企业经营困难，职工权益保障也面临新问题。各地工会应时而动，纷纷启动集体协商机制，协商处理劳动合同、劳动报酬、休息休假等问题，为劳动关系和谐稳定保驾护航。

近日，江苏南京一家星级酒店的员工与酒店签订了一份工资合同。在市总工会派驻的集体协商指导员协助下，成功实现了劳资双方的充分协商，最后的合同文本因为吸纳了职工的意见，而得到广泛理解和认同。

一面保职工权益，一面保企业运行，各级工会组织围绕企业复工复产的重点难点和职工需求的热点焦点开展协商，促进稳就业、稳经济。

就业是民生之本，稳就业就是稳人心。

3月12日，全国工会就业服务平台开通，旨在为广大职工提供普惠化、常态化、精准化就业服务。打开手机微信，搜索“工会就业服务号”，数万条岗位信息、超百万人的用工需求跳上屏幕，求职者可以在线投递简历，也可以直接联系用人单位，求职成功后，各级工会还可以提供“点对点”的就业直通车服务。

“疫情期间，家庭开支大，工作没着落，全家人犯愁，工会帮了我们的大忙！”通过平台成功应聘某食品加工企业机修工的李毅国说。

忙招聘，也忙培训。通过网络平台提供远程培训服务，让疫情期间的工会组织变身一所“大学校”。2月初以来，全总推出“技能强国——全国产业工人技能学习平台”，课程免费开放，并增设“大国工匠直播课堂”栏目，每天邀请各行业劳动模范、大国工匠、技术专家开展线上培训。据统计，平台上线至今已累计培训职工超1500万人次，培训总时长超200万小时。

困难职工受疫情影响大。3月下旬，全总下拨2.5亿元帮扶资金，为各地工会建档的困难职工发放疫情期间生活补贴，保障困难职工家庭基本生活。各级工会迅速行动、分类施策，把温暖送到职工家里，送进职工心中。截至目前，全总和省级工会累计拨出22.25亿元专款并提供防控设备和物品，用于抗击疫情。

共青团——

组织化动员、社会化发动，凝聚青春力量

“穿上防护服，我就不是孩子了。”

“‘90后’已经长大，该我们挺身而出了。”

“2003年非典你们保护我，17年后我来守护你们。”

……

这是青春的誓言，也是青春的担当。在抗击疫情的各个战场，青年一代用实际行动赢得了广泛赞誉和尊重。

青年发挥强大战斗力，离不开共青团强大的凝聚力、组织力和号召力。疫情发生后，团中央迅速进行组织化动员和社会化发动，号召广大团员青年科学有序参与疫情防控——1月25日，团中央发出动员令；1月26日，发布青年志愿者工作指引；2月1日，发布青年突击队工作指引；2月6日，划拨1200多万元专项团费支持各地疫情防控工作，省级团委配套团费2200余万元，支持各地青年突击队和青年志愿者开展工作。

很快，在医疗、科研、社区、海关、心理援助和社会支持等各条战线，活跃着一支支年轻的队伍，他们有的叫青年突击队，有的叫青年志愿者，他们集结在团旗下，在党和人民最需要的地方战斗。

“青年突击队”自60多年前诞生开始，挑战各种“急难险重新”就成了一代代青年突击队的担当和使命。疫情发生后，成千上万的年轻人按下红手印，写下请战书，冲向抗疫第一线。

武汉市第一医院有一支“插管突击队”，争分夺秒抢救生命；成就火神山医院、雷神山医院建设“中国速度”的3万多名建设者中，60%是团员青年，分属13支青年突击队；为当好交通运输“先行官”，中国铁路武汉局集团武汉桥工段、武汉动车段、武昌南机务段3地的青年突击队，3天内抢卸和搬运生活物资近100吨、防疫物资2000多件……

据统计，全国共组建5.2万余支青年突击队、111.8万余名团员青年参与，他们战斗在医疗救治救护、医护用品生产、交通物流配送、项目建设施工、应急服务保障、城乡社区防控等重点领域，勇当先锋、敢打头阵，为抗击疫情贡献着青春力量。

“青年志愿者”自上世纪90年代初创，在一代又一代年轻人手中传承，每逢大事难事，都有他们英勇果敢的身影。

一项“手拉手”行动，让山东大学学生孙上茗认识了5岁的女童瑶瑶，从2月19日开始，孙上茗通过视频，给网络另一端的瑶瑶讲故事、唱歌，一起画画、游戏……瑶瑶的爸爸是湖北一线医护人员，瑶瑶成为志愿服务对象。

“你们守护患者，我们守护你们。”这项团中央发起的志愿行动，专门为一线“白衣战士”家庭“一老一小”提供服务。仅此一项，全国就有成百上千所高校参与其中，成千上万的大学生志愿者行动起来。

志愿服务是琐碎的，但就是一个个看似不起眼的岗位连在一起，组成了一条防线。他们有的下沉社区，做社区“守门员”，疫情排查、快递跑腿、防疫宣传成为日常；有的来到车站、机场、码头，成为“协管员”，把守着城市的大门；有的则成为特殊时期的“运输员”，在城市里往来奔波；还有的发挥专业特长，守着热线，成为“心理疏导员”，全国共有126个12355青少年服务台开通了疫情防控心理咨询专项服务，为抗击疫情筑起了一道坚实有力的心理防线……

据统计，截至3月5日，各省（区、市）团委总共预招募志愿者170.4万人，上岗志愿者137.1万人。

妇联——

发挥独特作用，贡献半边天力量

疫情防控期间，每天清晨，家住四川省成都市双流区的刘女士都会在一个叫“爱+假期生活宅有趣”的微信群规划和女儿一天的计划，看绘本、跳绳、玩魔方、画手账……然后依次完成，并在群内上传照片“打卡”。

微信群是双流区妇联建立的，妇联组织以这种方式陪伴孩子、陪伴家庭，一起营造一段快乐的“宅”时光。

疫情发生后，全国妇联迅速发出倡议，号召广大妇女行动起来，为打赢疫情防控阻击战贡献“半边天”力量。

妇联组织具有扎根基层的组织优势，密切联系妇女与家庭的工作优势，掌握社区情况、善于与群众打交道的基层干部优势，在疫情防控中正可大有作为。

“楼上客、楼下客，听我华凤大姐说：少聚一次餐，亲情不会淡；多打一次牌，病毒恐会来……”每当夜幕降临，四川省南充市顺庆区白土坝社区的居民小区里就传出电喇叭的声音，时间长了，连不少小区里的孩子都记住了顺口溜，当童谣来唱。

“华凤大姐”可不是一个人，足有60多位，是社区妇联组织的志愿服务队，她们每天宣传、排查、登记、劝导，从早忙到晚。因为人情熟络、工作接地气，说话就有分量。

守好小家为大家。在疫情防控的关键时刻，在广袤的城乡之间，各级妇联组织和妇女干部始终奋战在一线，组织广大妇女活跃在社区和家庭中，当好宣传员、防控员、监督员，带动千家万户一起筑牢家庭防线。

在一线奋战的医护人员中，女性占比很高。“我们要特别关注女性医务人员所急所需，紧急筹集卫生巾、安全裤等生理生活用品送到她们手上。”在一次国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，全国妇联宣传部部长刘亚玫说。随后，中国妇女发展基金会紧急协调捐赠采购医用口罩、卫生巾、安全裤、护手霜、润肤露、巧克力等，组装成36000个“女性医护关爱包”发往湖北，温暖了奋战一线的巾帼英雄们的心。

或因父母确认感染、疑似或需隔离，或因防疫抗疫需要，一些儿童短暂陷入无人监护的困境。长期从事妇女儿童权益保护的妇联组织，及时介入服务。

从3月中旬起，在湖北省黄石市，这样的孩子都有了一位“临时妈妈”，提供一对一的生活照料、心理疏导和情感抚慰。黄石市妇联牵头，联合民政、卫健、教育、乡镇和村社等各方力量接力联动，织成了一张爱心网。

事实上，通过网络、热线、调研报告等途径，全国妇联一直关注疫情对产妇、儿童等需要特殊关爱群体的影响。妇联和工会一道协商安排落实了孕期哺乳期女职工居家远程办公，各级妇联还利用既有的爱心妈妈团、12338服务热线、妇女儿童公益慈善等平台做好留守儿童、孤残儿童等的防疫保护和关爱帮扶工作，动员组织专家、社会力量和巾帼志愿者提供心理疏导及干预服务。

“疫情防控是一项系统工程，既要做到联防联控，又要做到群防群控。各群团组织充分发挥其政治性、先进性和群众性，很好地完成了自己的使命。”复旦大学政党建设与国家发展研究中心主任郑长忠说，“此次抗疫既检验了群团改革的成果，又深化了群团改革发展的内容，并再次充分证明，群团组织不愧是我们党做好群众工作的重要力量。”

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 12 版）