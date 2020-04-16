当前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。同时，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。面对复杂形势，我们要牢记习近平总书记强调的“要变压力为动力、善于化危为机”，提高对危中有机、化危为机的认识，用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展。

如果用唯物辩证法看危机，就会发现“危”和“机”其实是相伴相生的，是一个矛盾统一体。“危”和“机”作为矛盾的对立面，相互包含、相互转化。“危”和“机”同生并存，克服了“危”即是“机”，失去了“机”就是“危”。当前，如何在疫情之“危”中抓住经济社会发展之“机”，如何化疫情防控之“危”为如期全面建成小康社会、完成脱贫攻坚目标任务之“机”？关键是提高化危为机的能力，变压力为动力，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来。

做到化危为机，需要狠抓工作落实。习近平总书记强调：“要以‘咬定青山不放松’的韧劲、‘不破楼兰终不还’的拼劲，沉下心来、扑下身子，坚持问题导向，分层级理清影响落实的问题，一个一个去解决，把工作落到实处。”化危为机需要桥梁、需要中介，这就是实践、是行动。如果不去作为，不去狠抓落实，那么化危为机就是一句空话。面对疫情防控和经济社会发展的双重大考，广大党员、干部要贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，提高狠抓落实的本领。坚持说实话、谋实事、出实招、求实效，把雷厉风行和久久为功有机结合起来，勇于攻坚克难，真正让化危为机有动力、有支撑。

做到化危为机，需要发扬敢于斗争、敢于胜利的政治品格。习近平总书记在湖北武汉考察新冠肺炎疫情防控工作时指出：“我们党在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大。敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势。”以辩证的眼光看待“危”与“机”的关系，有助于我们进一步提振精神、增强信心。也就是说，既然“危”与“机”不是孤立、静止的，而是可以相互转化的，那么我们在危机面前就没有理由灰心丧气，而是要发扬敢于斗争、敢于胜利的政治品格，努力战胜困难。马克思、恩格斯说过：“历史什么事情也没有做，它‘不拥有任何惊人的丰富性’，它‘没有进行任何战斗’！其实，正是人，现实的、活生生的人在创造这一切，拥有这一切并进行战斗。”这就启示我们，在重大危机面前，没有看客、没有局外人，特别是广大党员、干部，必须发扬敢于斗争、敢于胜利的政治品格，把防范化解重大风险工作做实做细做好。

做到化危为机，需要强化制度保障。做到化危为机，除了充分认识“危”和“机”之间的辩证关系，敢于斗争、敢于胜利，还要牢牢把握化危为机的主动权。把握主动权，既需要主体充分发挥主观能动性，也需要相关制度作保障。实践已经证明，我国国家制度和国家治理体系具有多方面的显著优势，关键是通过强化制度执行力把我国制度优势更好转化为国家治理效能。习近平总书记指出：“制度的生命力在于执行。”制度优势不等于治理效能。制度的作用能否充分发挥出来，取决于其能否转化为治理效能。因此，我们要有针对性地探索化危为机的突破点和契合点，建立相关制度，健全权威高效的制度执行机制。广大党员、干部要自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度，不断夯实化危为机的制度支撑。

（作者为辽宁省中国特色社会主义理论体系研究中心特邀研究员、教育部长江学者特聘教授）

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 09 版）