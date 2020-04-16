合作，激发护佑生命的正能量

不久前，美国亚特兰大市一位女护士在网络上发布自拍视频，哭诉自己所在医院缺乏口罩，医护人员不得不冒着危险救治病人。许多中国网友看到视频后，表示要给这位护士寄口罩。当笔者将来自中国的关心支持转达给这位护士时，她喜出望外，动情地向中国网友表达由衷感谢。

病毒不分国界。生命至上，以人为本，这是人类共同的价值追求。在这场人和病毒的搏斗中，中美两国人民心连心的故事很多，无不说明应对共同挑战，需要共情的力量，更需要共同的行动。

不久前，美国橄榄球俱乐部新英格兰爱国者队的飞机执行了一项特殊任务——从中国深圳市运回了马萨诸塞州政府紧急采购的120万个医用口罩。为让这批口罩尽快运达，中国驻纽约总领馆加班为机组人员办理签证，腾讯公司组建专门对接团队提供地面支持。新英格兰爱国者队一名随队记者注意到，飞机从降落深圳再到满载返航，仅用时2小时57分钟。马萨诸塞州州长贝克亲自到机场迎接，在现场记者会上更是一度哽咽。争分夺秒抢来的时间，彰显了合作的价值和意义。

在美国疫情最为严重的纽约州，中国企业家捐赠的呼吸机为当地抗疫送来了挽救生命的希望。一家美国媒体以“纽约州急需呼吸机，中国刚刚捐助1000台”为标题，报道了来自中国的及时帮助。对于这个好消息，纽约州州长科莫特意在新闻发布会上对中方促成此事表示感谢：“这是一件大事，对我们来说将产生重大影响。”

在抗击疫情的战场上，中美两国卫生部门和防控专家一直保持着密切联系，召开多次视频交流会。双方还启动了一些长期合作项目，如广州呼吸健康研究院、美国哈佛大学医学院等联合成立新冠肺炎科研攻坚小组。双方制药企业和科技界人士也就疫苗及药物研发保持着沟通与合作。美国天普大学医院肺科中心主任杰拉德·克里纳表示，中国科学家一直非常开放地提供建议，帮助其所在的医院。对于双方加强抗疫科研合作，哈佛大学医学院院长乔治·戴利认为，这能够证明医学和科学具有超越国界的正能量。

抗击疫情为中美合作提供了一个平台。把这个平台建设好、维护好，需要双方相向而行、共同努力。在中国人民抗击疫情的关键时刻，美国各界和不少地方给予了中方大量援助。美国犹他州议会通过决议，对中国人民抗击疫情表示支持。该州参议院办公室主任马克·托马斯表示：“这项决议的通过，表明我们非常关注中国人民抗击疫情的努力，我们与他们站在一起。”近期美国疫情形势严峻，中国人民真诚希望美国早日控制住疫情蔓延势头，减少疫情给美国人民带来的损失。中国一些省市、民间友好团体、机构和企业纷纷向美方提供医疗物资援助，体现了同舟共济、共克时艰的精神。

“各国必须在合作的基础上解决当前的问题，否则将面临最坏结果。”美国前国务卿亨利·基辛格近日撰文，强调合作对于全球抗疫的重要性。中美各界携手抗击疫情的行动再次印证，合作是双方唯一正确的选择。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 17 版）