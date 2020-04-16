热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

乌克兰总统再次感谢中国对乌抗疫支持

2020年04月16日08:43 来源：人民网－人民日报

据新华社基辅4月15日电  （记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基14日就新冠肺炎疫情发表电视讲话，再次感谢中国等国家和国际组织对乌提供抗疫援助。

泽连斯基表示，首先要感谢中国朋友，感谢中国同乌克兰开展迅速而富有成果的合作，对于乌克兰出现的各种问题，中国朋友迅速出手相助，支持最大。

泽连斯基强调，此次疫情是检验全世界是否团结的一次大考，庆幸的是我们没有生活在一个各国“独善其身”的世界。乌克兰也愿针对其他国家的需要提供力所能及的帮助。

乌克兰疫情发生后，中国驻乌克兰大使馆多次组织中乌专家视频会议，分享中国抗疫经验。本月1日中国政府援助乌克兰的人道主义抗疫物资抵达乌首都基辅。此外，乌克兰华侨华人协会、乌克兰中国商会和中国留学生纷纷行动起来，向乌克兰医院和当地居民捐助抗疫物资。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn