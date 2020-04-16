乌克兰总统再次感谢中国对乌抗疫支持
据新华社基辅4月15日电 （记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基14日就新冠肺炎疫情发表电视讲话，再次感谢中国等国家和国际组织对乌提供抗疫援助。
泽连斯基表示，首先要感谢中国朋友，感谢中国同乌克兰开展迅速而富有成果的合作，对于乌克兰出现的各种问题，中国朋友迅速出手相助，支持最大。
泽连斯基强调，此次疫情是检验全世界是否团结的一次大考，庆幸的是我们没有生活在一个各国“独善其身”的世界。乌克兰也愿针对其他国家的需要提供力所能及的帮助。
乌克兰疫情发生后，中国驻乌克兰大使馆多次组织中乌专家视频会议，分享中国抗疫经验。本月1日中国政府援助乌克兰的人道主义抗疫物资抵达乌首都基辅。此外，乌克兰华侨华人协会、乌克兰中国商会和中国留学生纷纷行动起来，向乌克兰医院和当地居民捐助抗疫物资。
《 人民日报 》（ 2020年04月16日 17 版）
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