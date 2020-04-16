“从中国抗疫斗争中学到宝贵经验”

当地时间4月14日，约翰内斯堡奥坦博国际机场，南非外交部、卫生部举行中国援助南非医疗物资交接仪式。据悉，此次援助物资主要为南非急需的医用手套、口罩、护目镜、防护服等个人防护装备。

“感谢中国雪中送炭，这些物资将极大支援南非抗疫一线的医护人员及其他后勤保障人员。”南非外交部部长娜莱迪·潘多尔说，2014年非洲埃博拉疫情暴发后，中国率先驰援，彰显了真实亲诚对非政策理念和负责任大国担当。如今，中国政府和人民一如既往地支援南非等非洲国家抗疫，还通过科技合作等向非洲提供支持，南非对此深表赞赏。中国驻南非大使馆临时代办李南表示，当前，新冠肺炎疫情在非洲蔓延，中方感同身受。病毒没有国界，我们需要秉持人类命运共同体理念，全面加强国际合作，共同应对。这批物资充分体现了中南全面战略伙伴关系和“同志加兄弟”的特殊友谊。

南非执政党非洲人国民大会当天发表声明，热烈欢迎和真诚感谢中国政府和人民援助的急需抗疫物资。声明称，这些人道主义援助将帮助南非更有力应对疫情，拯救生命。

在南中资企业和机构也纷纷采取行动，支持南非一线医护人员抗击疫情。14日，中国银行约翰内斯堡分行向约翰内斯堡所在的豪登省卫生部捐赠一批防疫物资。

豪登省是南非疫情最为严重的地区之一。在物资交接仪式上，豪登省地区卫生服务首席总监梅茜·勒鲁特拉说：“感谢中国政府和企业对南非医护人员的帮助和支持，我们正在进行大规模上门筛查和检测，这些物资将极大地保护医护人员。”豪登省副省长班迪勒·马苏库表示，中国不仅从物质上支援南非，还一直与南非保持沟通、共享信息。“我们从中国抗疫斗争中学到宝贵经验。”

“中国不仅捐赠个人防护装备等医疗物资，还同南非积极分享抗疫成功经验，给予技术支持。”南非卫生部长兹韦利·穆凯兹表示，不久前，中国上海的医疗专家同南非卫生部、各省卫生厅官员和专家举行了视频会议，充分交流分享中方防疫抗疫经验，南非从中获益匪浅。

（本报约翰内斯堡4月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 17 版）