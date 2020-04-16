过半受访者觉得最近聚会聚餐现象增多了

当前，我国疫情防控形势逐步向好，人们的日常生活与工作也在逐步有序地恢复。但对于疫情，我们仍不能掉以轻心。加强疫情防控必须慎终如始。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2509名受访者进行的一项调查显示，53.6%的受访者觉得最近聚会聚餐现象增多，52.4%的受访者感觉非工作需要频繁外出现象增多。74.0%的受访者认为人们要保持信心和耐心，全力配合疫情防控工作，73.9%的受访者建议持续做好自我防护，保持高度警惕。

53.6%受访者觉得最近聚会聚餐现象增多

“最近我出门，好几次都看到有人聚在一起聊天。”某事业单位员工杨晴（化名）说，她家隔音效果不好，最近她有两次都听到邻居家有聚会，“我们小区管理还是挺严的，进出都要出示出入证，邻居家的聚会应该是小区邻居互相串门”。

北京一家国企的职员刘宛（化名）说，上周末天气晴好，她和家人在附近公园散步，“正是花开时节，人已经不少了。可以看到不少年轻人在一起聊天、打牌、拍照等。虽然都戴着口罩，但间距不远，还是挺替他们担心的”。

调查显示，53.6%的受访者觉得最近聚会聚餐现象增多，52.4%的受访者感觉非工作需要频繁外出现象增多。其他最近变多的现象还有：出门不戴口罩（47.2%），扎堆逛景点（46.0%），不重视个人和居家消毒（32.9%）等。

疫情形势严峻的时候，杨晴出门主要是买菜、买日用品，最近随着疫情防控不断取得成效，她出门的次数增加了。“除了采购，我每隔一两天就会戴着口罩下楼转转，在人少的地方也不会摘下口罩”。

刘宛已经恢复线下办公，她最近去公司附近一家餐馆吃过两次饭，“餐馆里每桌不超过两个客人，客满的话就要在门外等。进门前都会测量体温，并进行登记，管理还是比较规范的”。

调查显示，63.4%的受访者最近天天出门，43.4%的受访者坦言自己除了工作需要，已经开始会客见友了。随着餐饮业逐渐恢复，40.8%的受访者最近去过餐馆吃饭。

河北邯郸市民徐源（化名）出门会戴口罩，他还会专门放一只备用口罩在衣服口袋里。最近，随着疫情得到控制，到了人少的地方，他会摘下口罩透透气，“偶尔也会碰见有人不戴口罩”。

调查显示，外出时，83.5%的受访者会一直佩戴口罩，13.9%的受访者戴一会儿就会摘掉，2.6%的受访者不戴口罩。

受访者最近都因为什么外出？调查显示，买菜、买日用品（68.0%）和工作上班（62.3%）是主要原因，55.6%的受访者是有事要办，其他原因还有：散步、散心（40.2%），运动锻炼（34.4%）等。

针对最近出现的一些防疫松懈现象，华东交通大学心理素质教育研究院常务副院长舒曼认为，这是一种心理反弹现象，人一旦压抑久了，就要释放。“人具有社会性，在家隔离久了，就疏离了社会。复工复产期间，人们自然就想走出去进行社会交往”。

但他也提到，扎堆聚会的人会给其他人“现在疫情没那么严重”的心理暗示，这对防疫极为不利。“从社会心理学上讲，防疫松懈的行为具有一定普遍性时，即使这样做不合理，也会导致更多人放松警惕”。

74.0%受访者认为人们需要保持信心和耐心，全力配合疫情防控

杨晴说，疫情形势严峻时，她出门会非常小心，办完事就赶紧回家。现在心理上放松了不少，“不过，我仍然会做好防护，毕竟疫情还没解除。扎堆聚会的行为是对自己不负责、对他人不负责、对社会不负责”。

“企业在逐步复产复工，人们日常生活也在逐渐恢复，有的人就觉得没事了，防疫心理开始松懈，出门不戴口罩，回家不注意消毒，这些做法都是不可取的。” 徐源说。

面对疫情，人们当下的心态如何？53.2%的受访者仍然保持警惕，其中24.2%的受访者更加警惕了。也有46.8%的受访者坦言自己有些放松了。交互分析发现，90后受访者放松警惕的比例最高（49.8%），其次为00后（48.2%），60后更加警惕的比例最高。

舒曼认为，疫情虽然得到了有效控制，但仍需要大家努力坚守，防疫心态过紧和过松都不利于抗疫的最后胜利。“健康向上的心态是战胜疫情的强大‘免疫力’”。

“在这场对抗疫情的斗争中，我们举全国之力，才得到了今天的成果，实属不易。现在不能因为一些人的不注意而出现反复，这样代价太大了。”杨晴希望，媒体能持续做好宣传报道，告诫人们关键时期防疫心态不容松动，“个人也要及时关注疫情有关信息，配合单位、社区做好疫情防控工作”。

徐源认为，人们仍要做好日常防疫措施，有始有终，不能大意。“我们要一鼓作气，心中防疫的这根弦不到最后不能松”。

“有一次，我看到小区里一个老奶奶没戴口罩，就把包里富余的口罩给她了。”刘宛认为，防控疫情需要大家互相帮助、互相监督，看到不注意防护的行为要提醒对方，“我经常在家人群里发有关疫情的消息，提醒大家多注意防护”。

面对疫情，普通人目前可以怎样做？74.0%的受访者认为人们需要保持信心和耐心，全力配合疫情防控工作，73.9%的受访者建议持续做好自我防护，保持高度警惕，60.5%的受访者提醒要及时跟进了解疫情防控信息和进度，45.4%的受访者建议看到妨碍疫情防控的行为要及时制止，41.4%的受访者认为要劝说身边防护松懈的人保持警惕，41.1%的受访者认为要不信谣、不传谣。

要避免一些人出现防疫心理松懈，舒曼建议，一方面，可以宣传防疫的重要性和科学的防疫方法，同时向人们普及心理健康知识，提供安心及静心的自我调适方法；另一方面，要针对一般公众进行心理疏导，评估疫情对公众造成的不同程度的心理影响，为政府决策提供依据。

受访者中，00后占7.7%，90后占36.2%，80后占41.3%，70后占11.5%，60后占3.0%。生活在一线城市的受访者占28.9%，二线城市的占42.0%，三四线城市的占19.7%，城镇或县城的占6.9%，农村的占2.5%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报