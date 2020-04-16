美国撤资 世卫组织“钱景”如何

在全球抗击新冠肺炎疫情的当口，美国总统特朗普再次反其道而行。当地时间14日，在白宫玫瑰园举行的疫情发布会上，特朗普正式宣布美国将暂停资助世卫组织，按照特朗普的说法，世卫组织没有及时分享疫情信息、没有提供及时的防疫政策建议，且没有及时宣布“全球流行病”。

对于特朗普的决定，联合国秘书长古特雷斯在一份声明中回应称，现在不是减少世卫组织或其他任何抗击新冠肺炎病毒的人道主义组织资源的时候，“现在是国际社会团结一致应对新冠肺炎病毒及其破坏性后果的时候”。美国最大的医生组织“美国医学会”（AMA）也发表声明称，应对全球流行病需要国际合作和对科学与数据的依赖，切断对世卫组织的资金，而不是把重点放在解决方案上，这对世界来说都是一个危险的举动。

断供危机之下，世卫组织的正常运转也成了目前外界普遍关注的重点所在。据了解，世卫组织的规划预算资金来自评定会费和自愿捐款两部分，评定会费是各国作为世卫组织会员国交纳的费用，会员国交纳的费用按本国的财富和人口状况计算。

但近年来，评定会费占规划预算的比重开始减少，尚且不到世卫组织资金总额的1/4，其余资金则通过自愿捐款筹集。世卫组织《2018-2019年规划预算》报告显示，2018年世卫组织预算总收入为27.44亿美元，其中评定会费5.01亿美元，自愿捐款22.43亿美元。而包括评定会费及自愿捐款在内，前20个最大供资方贡献的资金为21.6亿美元，占总收入的79％，美国为第一大供资方。

但世卫组织网站显示，截至今年3月31日，美国2019年的会费仍拖欠一半以上。世卫组织官网称，世卫组织的194个会员国和2个准会员国需于今年1月1日交付世卫组织评定会费，而美国本应在这一日期前交纳大约1.2亿美元的2020年会费，目前这笔费用仍旧未到账。

有业内人士对北京商报记者称，联合国下属机构的成员国会费都是按章交纳的，按照自己对组织的贡献程度设定对机构的责任和义务，目前看美国对世卫组织的经费进行较大程度的断供，可能会影响世卫组织很多项目的开展，因为世卫组织的立项更多是维持不发达国家的卫生及服务保障，即帮助它们进行一些资源匹配。

公开资料显示，世卫组织是联合国下属的专门机构，也是世界卫生的最权威机构，国际上最大的政府间卫生组织。职能方面，世卫组织主要促进流行病和地方病的防治，提供和改进公共卫生、疾病医疗和有关事项的教学与训练，推动确定生物制品的国际标准等。而在整个新冠肺炎疫情中，世卫组织所担任的更多是一个警示者的角色，虽然没有更多的能力干扰主权国家对传染病的防治，但它有相应的专家及资源可以以相应的能力进行一些政府间的协调。

“在相应的流行病、传染病及部分慢性病和常见病的整个卫生规划中，世卫组织既起到了专家的作用，也起到了资助的作用。它是一个政府间的组织，和国家形成相应的配合，如果美国单方面撤资，且是出资比较高的背景之下，按照常规，肯定会影响到世卫组织一些项目的执行。”该业内人士补充称。北京商报记者 杨月涵

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中国已向世卫组织捐款2000万美元

据央视新闻客户端消息，在15日举行的外交部例行记者会上，有记者问：美方已宣布将停止资助世卫组织，中方是否准备提供更多资金以填补资金缺口？外交部发言人赵立坚表示，中方一贯支持世卫组织在国际抗击疫情方面发挥领导作用。中方已经向世卫组织捐款2000万美元，并将继续向世卫组织提供力所能及的支持和帮助。

赵立坚称，作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥了不可替代的作用。尤其是新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织在谭德塞总干事的带领下，积极履行自身职责，为推动国际抗疫合作发挥了协调作用，得到了国际社会的普遍认可和高度赞誉。

全球疫情形势严峻，正处于关键时刻，美方这一决定将削弱世卫组织的能力，损害国际抗疫合作，受影响的是包括美国在内的世界各国，特别是能力脆弱的国家。我们敦促美方切实履行自身的职责和义务，支持世卫组织领导国际抗疫行动。中方将一如既往支持世卫组织为推动国际公共卫生事业，应对全球抗击疫情发挥重要作用。北京商报综合报道