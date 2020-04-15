北京全力推动疫苗早日上市应用

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市科委主任许强介绍，继本市科研单位研发的腺病毒载体疫苗获批临床试验后，北京科兴中维生物技术有限公司、国药集团中国生物技术股份有限公司及其下属单位研发的新型冠状病毒灭活疫苗13日获批临床试验。本市将全力推动疫苗早日实现上市应用。

争分夺秒，临床试验提前5个月

许强介绍，疫情袭来，本市在第一时间征集疫苗项目，一共征集了27个项目，对其中5个项目给予立项支持。在国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班的指导下，市科委牵头疫苗研发工作专班建立台账、挂图作战，每个工作节点精确到天。同时，组建由王辰、周琪、谢晓亮等24位科学家组成的科研攻关专家组，建立全病程信息与样本资源平台，加快推进疫苗研发。

本市建立了市级层面科技防控联席会议机制，及时调度解决疫苗研发中的病毒毒株共享、P3实验室使用、生产能力布局、动物实验安排、国际临床试验注册等关键环节和重点难点，确保疫苗应急攻关顺利实施。

据了解，原来估计疫苗进入临床试验要到9月，但科研单位和企业争分夺秒、夜以继日，各部门通力协作配合，让临床试验提前了5个月。

精心服务，推动疫苗早日上市

许强介绍，北京举全市之力，全链条精心服务北京疫苗研制“突击队”，从协调资源、立项支持、对接审批、国际合作等方面，为北京科兴中维公司、国药中国生物技术股份公司等优势团队疫苗研制提供上门服务、专人服务、全时服务。

为保障疫苗研发提速，市科委专门立项支持中国医学科学院医学实验动物研究所研究员秦川团队快速建立动物模型，为疫苗临床前研究中最重要的攻毒保护试验提供强有力保障；市财政局快速下达疫情科技防控专项经费；市药监局提前服务指导科兴中维疫苗生产许可资质审批。大兴区政府第一时间协调出7万平方米厂房，专门用于科兴中维新冠疫苗生产车间，并在短时间内办理了各项开工手续。

同时，两个团队的灭活疫苗，均已纳入国家疫苗专班重点服务项目，获得国家应急科研攻关立项，以及“研审联动、同步审评”的快速审批支持。

下一步市科委将加快完善应对重大和新发突发传染病的科技协同攻关体系，全力推动疫苗早日实现上市应用。

科技创新，有力支撑抗疫

许强介绍，近年来，北京各领域的科技实力已取得长足进步，有力支撑抗疫。

2003年SARS疫情暴发时，最早测出序列的加拿大团队用了足足5个月时间。此次疫情暴发后，中国科学家在不到两周就测出新型冠状病毒的完整序列并在第一时间向全球公布，为新冠肺炎的检测和研究奠定了基础，依靠的就是新一代高通量核酸测序技术。

市科委近年来重点布局支持结构生物学、合成生物学、蛋白质组学等方向的基础研究，并推动基因检测及新型测序技术、干细胞与再生医学等前沿技术发展，这些布局的科技成果在本次疫情防控工作中发挥了积极作用，成为抗疫的有效“武器”。（记者 张航）