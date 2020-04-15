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农业农村部：各地抓紧建立健全家庭农场名录管理制度

2020年04月15日08:48 来源：中国妇女报

　　 近日，农业农村部印发《关于做好2020年全国家庭农场名录系统信息填报等相关工作的通知》，就全国家庭农场名录系统信息填报、全国家庭农场抽样调查、家庭农场培育计划制定实施和家庭农场示范创建等工作作出部署。

　　《通知》要求，各地要以县（市、区）为重点抓紧建立健全家庭农场名录管理制度，完善纳入名录的条件和程序，把符合条件的种养大户、专业大户等规模农业经营户和市场监管部门注册登记家庭农场信息纳入名录管理，并及时填报到全国家庭农场名录系统。同时，各地要根据家庭农场生产经营变化情况，对家庭农场名录实行动态管理，确保质量。

　　《通知》强调，各地要按照中央农办、农业农村部等11部门和单位《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》要求，抓紧牵头制定本地区家庭农场培育计划并部署实施，扎实开展家庭农场示范创建工作，充分发挥示范创建引领作用。（记者杨娜）

(责编：许心怡、崔元苑)


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