看病有保障，患者心不慌

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目前，在承担新冠肺炎患者救治工作之外，各地医院统筹做好其他疾病患者的医疗救治工作，急重症患者得到及时抢救，慢性病患者取药安全便捷，一般患者就医渠道畅通。在严格防控的同时，正常诊疗服务有序开展。

急诊科医生——

抢救患者不耽搁

“目前病情暂时稳定，多注意他的病情变化。”在辽宁省沈阳市积水潭医院急诊医学科留观室内，得知眼前这名患者上消化道出血、昨晚出现呕血症状，徐林连忙叮嘱当班医生詹菲菲。作为北京市积水潭医院在沈阳设立的一所大型三级综合医院，沈阳积水潭医院为周边居民及众多工厂职工提供着各种救治诊疗服务。

作为急诊医学科主任，今年60多岁的徐林每天上班的第一件事，就是带领团队查房交班。上午8点，查房刚刚结束，救护车送来一位突发胸闷胸痛、面色苍白的男性患者，急诊科医生对他进行心电图检查。徐林立即启动胸痛中心会诊，胸痛中心主任董海不到5分钟就出现在急诊科。经过紧张的抢救，患者转危为安。

中午12点，徐林几人轮流吃午饭。“午饭都是将盒饭打包集中到科室的，大家几乎没有时间到食堂吃饭，谁有时间谁就吃一口。”急诊科护士长孙春梅说。

“急诊科很多危重症患者到诊急需抢救，有时无法给我们留出排除新冠病毒感染风险的时间，遇到这种情况，我们只有做好防护，首先要抢救病人，同时跟家属进行流行病学调查。”徐林说。

疫情期间，徐林几乎没准时下班过。这天他回到家时已是晚上8点左右，刚吃过晚饭就接到电话，早晨留观的上消化道出血患者再次呕血，情况危急。徐林匆忙返回医院，参与抢救，将患者收治入院，忙到晚上10点多。徐林在医院宿舍住了一晚，第二天，又早早来到岗位上，开始带队查房。

“沈阳积水潭医院1月23日开设发热门诊，初期由急诊科管理，同时急诊科设预检分诊处。”徐林说，那段时间，普通诊所不开门，老百姓一有发热就赶紧来医院看，接诊压力很大。急诊科全员上岗，24小时值守。

2月10日后，发热门诊改由其他科室医生出诊，急诊科的压力才稍稍轻了些。徐林说：“现在每天约100名患者到急诊就诊，其中重患、大型的抢救有七八位。新冠肺炎疫情防控期间，我们不能耽搁了其他急重症患者的救治工作。尽管很累，但我们仍会坚持住。”

慢性病患者——

取药方便又安心

这天，外面下着小雨。家住广州市海珠区的徐阿姨，戴上口罩，步行前往离家不远的广东省第二人民医院取药。今年60多岁的徐阿姨，患有高血压，必须长期吃药。之前买的药已经吃完，徐阿姨就来到医院拿药。

在医院门口，徐阿姨测量了体温，还填写了流行病学史问卷。医院门诊目前实行全预约制，“一人一诊一室”，已经提前预约的徐阿姨，到门诊大厅取号很顺利，几乎没有停留，就去科室找医生。

医生为徐阿姨做了检查，询问了相关情况，为她开了一张处方单，上面大都是徐阿姨常吃的一些药。拿上处方单，缴费以后，徐阿姨就可以去取药了。

目前，像徐阿姨一样到医院取药窗口的患者渐渐多起来。为了做好防控，药房窗口位置每天固定两次进行发药台面消毒。药房还设置了病人限流方式，提供患者取药指引，在显示屏等显眼位置标明温馨提示，每位患者取药的时间不超过5分钟。

为了避免患者取药时隔着口罩听不清医嘱，或是记不住用法用量，医师在交给患者的纸药袋上，都做好了详细的用药标识，也留有医院电话可以咨询。“速度还是挺快的，防护措施也做得很充分。为了保证安全，大家就诊时都自觉保持了一定的安全距离。”徐阿姨说。

“其实，疫情期间还是有很多人不愿意到医院取药，大家仍然有些担心。”徐阿姨说，当天自己还了解到医院为便利患者取药，可以提供免费互联网诊疗和人工智能医生服务，不仅有全科医生，还有内科、妇产科等专科医生。患者只需要拿出手机，动动手指，就可以实现免费的网上问诊，并且还配药到家，“这项服务好便利，我回去就让家人帮忙看看怎么操作，以后在家就能取药！”

一般患者——

办理住院很顺利

“秦枫，今天气色好多了哟，头还痛吗？”“好多了！感谢你们照顾，不大痛了。”早上8点，护士任志红来到病房，为病人秦枫输液。只见秦枫气色好转，任志红建议他适当下床走走，锻炼身体，提高抵抗力。

秦枫是重庆市彭水苗族土家族自治县鹿角社区居民，前不久，他身患疾病。病了就要送医院，可是，疫情期间，医院安全吗？能否正常就医？犹豫之下，家人拨通县人民医院电话。得知医院正常接诊，家人立即将秦枫送往医院检查。医院里，人流比往常要少些，却秩序井然，防护措施严密。各科室医生都在上班，办公室门都开着。

医生了解病情后，立即安排秦枫进行头部CT检查。几分钟后，检查结果就出来了，没发现明显异常，又做核磁共振检查，进一步了解病情。“根据检查结果和他的症状，可以确诊为急性鼻窦炎、上呼吸道感染。”耳鼻喉科医生曹成林分析后，建议秦枫住院治疗。

在医护人员帮助下，秦枫家人很快办好住院手续。10点刚过，护士为秦枫输液。不久，秦枫疼痛逐渐缓解。“这个病不是很严重，一般情况下不用做手术，输液就能治好。”曹成林医生说，按照秦枫目前恢复情况，几天后就可痊愈出院。“虽然有疫情，不过还是很方便，医生护士态度也好。”躺在病床上，秦枫觉得就医过程十分顺利。

不只是秦枫，在彭水，很多患者都有同感。在县人民医院，进出人员必须检查体温，医院定时对病房和公共区域等地消毒，扎实做好院内各项防护措施。在防控疫情的同时，彭水各医院全力做好医疗服务，畅通群众就医渠道，让一般患者能够及时就医。

目前，彭水已被划入疫情低风险区，生产生活秩序正在逐渐恢复正常，很多饭店和商店已开始正常营业。闲时，秦枫在病床上刷刷朋友圈，看到朋友们春日赏花，吃着火锅，他有点心动，“等我病好了，一定要去好好吃一顿！”

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 13 版）