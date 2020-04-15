着眼复工复产持续优化营商环境

新冠肺炎疫情给社会正常生产生活秩序带来很大影响。当前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复，但疫情防控任务依然艰巨繁重。习近平总书记强调：“要坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，抓紧解决复工复产面临的困难和问题”。为此，一方面要毫不放松抓好疫情防控，确保疫情防控取得最终胜利；另一方面要针对疫情防控的新形势，持续优化营商环境，使人流、物流、资金流有序转动起来，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，加快推动复工复产步伐。

疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，但我国经济长期向好的基本面没有变，关键在于能否变压力为动力、化危为机。目前，各地政府急企业之所急，出台了很多帮扶和优惠措施，比如减免租金、返还失业保险费、开辟审批绿色通道、缓缴或免缴部分税款、加强信贷支持等，帮助企业坚定信心，克服眼前的困难，努力把疫情影响降到最低。各类企业积极作为，交通、电力、油气、通信、网络等行业发展势头稳健，医疗卫生等领域具有较大发展空间。民营和中小微企业是我国经济发展、技术和商业模式创新、扩大就业的生力军，也是克服疫情影响、推动经济结构调整、实现高质量发展的重要力量。民营和中小微企业对市场供求和价格信号反应灵敏，能够及时投资于有前景的产品和服务。因此，民营和中小微企业只要发挥船小好调头、善于捕捉商机的优势，就能拓展新的发展空间。要通过持续优化营商环境，鼓励民营和中小微企业把握疫情冲击之下新的发展机遇，为整个经济社会发展增添动力和活力。

产权是投资和交易的基础，优化营商环境需要加强产权保护。现在，保护产权已经成为全社会的共识，并通过行政和司法手段愈益得到落实。就企业而言，出资者以其财产进行投资后，其财产就不再是静态的物和货币价值，而是成为资本。加强产权保护就要保护出资人的权利，保护其通过发现商机、辛勤努力实现自身利益，同时也要使其履行承担风险的义务和责任。同时，保护不具有控制权的财务投资者获取与其资本份额相应收益的权利，保障其知情权和收益权不受损害。这些举措都有利于加强产权保护、优化营商环境，使企业特别是民营和中小微企业坚定发展信心。

契约或合同是交易和信用的法律形式。疫情突如其来，对企业来说无法预见、难以避免，必然会出现一些因疫情而违约的情况。交易各方可以通过协商沟通来处理相互之间的权利义务关系。政府部门和法院也可依据法律规则，做好法律服务等工作，及时化解合同履约、企业债务、劳资关系等方面的纠纷。这些规则和制度，需要依法用足用好，让市场尽快调整恢复正常，这也是当前优化营商环境的必然要求。此外，也可运用技术手段来保障合同约束力。比如，基于区块链技术实现自动履行、自动启动救济，智能合约应用本身也是一种新的商机。

税收和各种监管是营商环境的重要方面。相对于能源、基础设施等“硬件”来说，这是一种软环境。近年来，我国大力推进“放管服”改革，通过减少审批、强化事中事后监管、推进“最多跑一次”改革等举措不断优化营商环境。持续优化营商环境，就要进一步在“放管服”改革上下功夫，为企业多服务多解难，把市场主体活力更好释放出来。

（作者为中国人民大学法学院教授、安徽大学讲席教授）

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 09 版）