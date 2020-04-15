热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

联合国呼吁——

立即采取措施防止疫情造成严重债务危机

2020年04月15日08:25 来源：人民网－人民日报

新华社联合国4月13日电  （记者王建刚）联合国日前发布《2020年可持续发展筹资报告》，呼吁各国政府采取紧急措施，防止新冠肺炎疫情造成严重债务危机，应对疫情对经济和金融的冲击。

报告认为，随着各国政府努力应对疫情大流行，数十亿人所在的国家经济处于崩溃边缘，债务危机迫在眉睫。

报告说，疫情对全球金融市场造成巨大冲击，已迫使投资者从新兴市场撤出约900亿美元资金，是有史以来最大的资金流出。对一些最不发达国家而言，可能出现的新一轮债务危机尤其令人担忧。

报告探讨了各国政府为避免债务负担过重和应对疫情造成的经济、金融冲击而必须采取的步骤，提出暂停最不发达国家和其他低收入国家的债务偿还，健全全球金融安全网等建议。

报告说，除应立即采取措施防止债务危机外，还应积极采取措施，使世界重返可持续发展的轨道。为此，报告建议加大对基础设施的投资，强化社会保障体系以及构建国际金融安全网等。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn