立即采取措施防止疫情造成严重债务危机

新华社联合国4月13日电 （记者王建刚）联合国日前发布《2020年可持续发展筹资报告》，呼吁各国政府采取紧急措施，防止新冠肺炎疫情造成严重债务危机，应对疫情对经济和金融的冲击。

报告认为，随着各国政府努力应对疫情大流行，数十亿人所在的国家经济处于崩溃边缘，债务危机迫在眉睫。

报告说，疫情对全球金融市场造成巨大冲击，已迫使投资者从新兴市场撤出约900亿美元资金，是有史以来最大的资金流出。对一些最不发达国家而言，可能出现的新一轮债务危机尤其令人担忧。

报告探讨了各国政府为避免债务负担过重和应对疫情造成的经济、金融冲击而必须采取的步骤，提出暂停最不发达国家和其他低收入国家的债务偿还，健全全球金融安全网等建议。

报告说，除应立即采取措施防止债务危机外，还应积极采取措施，使世界重返可持续发展的轨道。为此，报告建议加大对基础设施的投资，强化社会保障体系以及构建国际金融安全网等。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 16 版）