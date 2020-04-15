百万农民工点对点返京复工

人民网北京4月14日电 （记者贺勇）记者从北京市人力社保局获悉：为实现疫情防控和稳定农民工就业“两不误”，北京出台了一系列措施引导农民工安全有序返岗，确保输出有组织、健康有检测、乘运有防护、到达有交接、全程可追溯。截至目前，已有约100万农民工通过“点对点”方式顺利返京复工。

据介绍，北京市与河北、河南、山东、四川等14个劳务输出省份建立省际劳务协作机制，做好返岗复工人员信息收集和推送，精确掌握农民工返岗时间和目的地。同时，按照“一车一方案”的原则，各级人力资源社会保障部门加强与公安、交通、住建、卫健等部门协调，开展点对点包车直达运输。同时对成规模、集中性返京的农民工开通“点对点、一站式”专车专列，做好道路通行保障和交通安全管理，畅通农民工返京复工绿色通道。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 13 版）