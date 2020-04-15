深圳 这样防疫情保复工

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疫情防控阻击战打响以来，深圳市始终坚持运用法治思维和法治方式开展工作，将依法战疫的理念，贯穿于疫情防控的全过程，为疫情防控工作提供有力法治支撑，保障企业复工复产，助力恢复生产生活秩序。

法治思维贯穿始终，依法依规采取防控措施

“疫情防控不仅是公共卫生问题，更是法律问题。政府在这一过程中如何行使权力，企业和个人又享有怎样的权利与义务，必须予以明确。”深圳市司法局、市政府法律顾问室处长袁中毅表示，他每天的主要工作就是为深圳市的疫情防控提供法律意见和法律服务。

疫情发生以来，深圳市依托司法局力量，迅速组建起疫情防控工作法律服务组，充分发挥了法治在疫情防控中的基础性保障作用，坚持运用法治思维和法治方式推进各项疫情防控工作。

1月28日，深圳市发布《新型冠状病毒感染疫情防控法律知识问答》，梳理出疫情防治、政府管控、刑事责任、对劳动关系的影响等方面的“52问”。各项防控工作，从一开始努力做到有法可依。

深圳市司法局局长蒋溪林表示，疫情发生以来，小到信息通报、物资采购，大到市政府重要决策、措施，都要对其合法性、合理性予以把关。

疫情初期，有的社区采取的管理方式不够规范，针对此类情况，深圳司法部门及时提出意见，鼓励各部门依法依规采用更细致的措施，保障市民的合法权益。

为确保政府部门规范执法，深圳司法部门编制了重点领域行政执法工作指引，让重要的执法场景都有了操作“模板”。

依法战疫的意识，在深圳基层也不鲜见。2月15日，福田区福田街道联合广和律师事务所，制定《福田街道全面加强疫情防控法治工作实施方案》，从法律制度、决策动员、落地执行、执法监督和法律服务五个方面，推出24条具体举措，为依法依规开展防疫工作提供法治方案。

“为战胜疫情提供专项法律服务和法治保障，是我们法律人的责任。”广和律师事务所主任童新表示。

用法治手段解决问题，促进企业复工复产

3月27日下午4点，南山区粤海街道办临时搭建的“直播间”内，宝城律师事务所党总支委员刘彦玲和两位同事，正通过视频直播的方式，为辖区企业答疑释惑。屏幕另一边，1476位来自辖区企业的观众，向“主播”们咨询着自己关心的问题。

在深圳，每天都有大量的企业遇到劳动用工合同、物业租赁和商业合同纠纷等问题，不利于复工复产的有序推进。

疫情发生以来，深圳市、区各部门先后制定多条支持企业渡过难关的政策措施，加强政务服务和企业行政许可办理的法律指导和服务。

同时，深圳市还派出了由400名律师组成的75个服务团，进驻全市75个街道、662个社区，为企业和居民免费提供涉疫情的法律咨询，促进企业复工复产。

“解决问题要有法治思维和法治手段。”蒋溪林认为，作为第三方，企业和居民对律师都比较信任。让律师提供服务，有助于各类纠纷的依法化解。

位于罗湖区笋岗街道的艺展中心，有商户400多家。尽管运营方主动提出减免一个月的租金和管理费，但不少商户仍希望获得更多的租金减免，有的人甚至提出减免半年租金的诉求。

“哪些诉求合法、哪些诉求不合法，我们要通过自己的专业知识，为当事人解疑作答。”广东嘉得信律师事务所党支部书记闵其双表示，律师应该引导当事人通过合法的途径，主张自己的诉求。最终，在各方努力下，艺展中心商户的租金缴纳率已超过85%，复工复产形势良好。

“善用法治手段解决问题，是深圳此次疫情防控工作的亮点。”袁中毅表示。

温情调解化解矛盾，助力恢复生产生活秩序

“深圳市十分注重用好人民调解的方法和手段，解决好疫情期间人民群众的矛盾纠纷。”蒋溪林说。

位于宝安区的环玮五金塑胶幼童用品（深圳）有限公司于2月初复工。在复工过程中遇到了法律纠纷，该公司相关负责人向宝安工会律师团请求帮助。

在律师团成员肖鹰律师的帮助下，经多方调解，纠纷得以解决。“感谢律师团提供专业意见和帮助调解，让公司的生产没有受到大的影响。”该公司相关负责人表示。

疫情防控期间，各类矛盾时有发生，深圳市各级人民调解组织战疫期间“不打烊”，人民调解员坚守岗位，为遇到纠纷的市民排忧解难。

福田区在疫情发生后，迅速成立“12345热线处理工作组”，集中处理居民疫情期间各类诉求，优先办理，专人负责、实时跟进。依法应对75类疫情诉求问题共810件，办结率达100%。

南山区则提出，将特殊时期的矛盾纠纷化解在第一线，确保调解工作不断岗，特别是针对医患矛盾纠纷，努力保护患者和医疗机构的合法权益，维护正常医疗秩序。

“疫情期间，请您不要随便乱跑，居家隔离才是最安全的……”近日，深圳盐田区居民李某夫妇，因家庭琐事发生激烈争吵，妻子负气出走。最终盐田街道调委会将纠纷成功化解，夫妻重归于好。

在坪山区，司法部门开启在线云调解，及时公告调解员微信二维码，由调解员在线调解。

宝安区司法局相关负责人介绍，春节以来，该区通过思想劝导、心理疏导等方式，先后化解家庭情感纠纷243宗。

完善疫情防控相关立法，加大疫情防控执法司法力度，加强疫情防控法治宣传和法律服务，依法帮助企业渡过难关……疫情期间，依法防控，统筹推进疫情防控与经济社会发展，深圳积极探索城市治理体系与治理能力现代化的法治路径。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 06 版）