推动治理力量向一线下沉

习近平总书记在浙江考察时强调，这次疫情防控斗争是对各地区各单位管党治党水平、领导班子和党员干部队伍建设水平实打实的考验。织密织牢农村和社区的新冠肺炎疫情防线，基层党组织责无旁贷。

疫情发生后，各地基层党组织积极行动、主动作为。开展全面动员和积极宣传，如成立疫情联防队伍，用大喇叭实时播报疫情情况；积极服务村民和隔离人员，如给村民提供防护医疗工具，全村统一购买物资；组织开展捐助和志愿服务，有的地方捐蔬菜，有的地方组织工人参加抗疫一线相关建设；组织村庄农业生产和经营活动有序开展，如有的村集体股份经济合作社与农民达成农业生产托管服务意向，通过统一集中服务和规模经营，减少农业生产人员流动，等等。

同时要看到，农村医疗服务能力弱，一些地方在应急管理、公共服务等方面仍存在不足。疫情防控检验着治理能力，需要依托坚强的组织堡垒补足农村防疫力量短板，在不断回应挑战中总结经验、改善方法，完善基层治理体系，有效提高基层社会治理能力和治理水平。习近平总书记强调，要“健全公共卫生应急管理体系，推动工作力量向一线下沉”。落实这一要求，需要多管齐下补短板、堵漏洞、强弱项，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

建立包括突发重大公共卫生事件在内的突发事件监测预警和基层响应机制。将突发事件管理纳入基层治理体系和基层党组织建设范围，建立健全及时高效的风险监测、研判、评估机制，涵盖突发疫情、警务消防、自然灾害和群体性事件等。针对不同的突发事件，提前做好应急准备，选择最佳应对措施，最大程度减少损失。针对突发事件应构建跨部门、跨层级且全方位的协同响应机制，联合各方力量应对出现的问题。同时，为保持对突发事件响应的灵敏性，应定期组织演习演练。

加强基层公共服务体系建设。健全基层专业公共卫生机构和基层疾病预防控制机制，构建医疗和防疫相结合的基层卫生服务体系，做好重大疾病和传染病防控。把提高公共卫生意识纳入公共服务范畴，列为基层党组织的职责范畴。提高公共服务水平，改善公共服务质量，了解村民实际需求，补上公共服务存在的短板。引导农民养成健康生活习惯，利用新媒体等渠道向村民宣传健康文明生活风尚，开展行之有效的服务活动。

推进治理力量向基层下沉。只有加强公共卫生队伍建设和基层防控能力建设，推动医防结合，才能把问题解决在萌芽之时、成灾之前。这就要对基层专业技术人员进行培训，创新培训形式，提高培训效能，对基层公益性岗位实行奖补政策，吸引专业技术人员进村；加大对基层公共卫生服务体系建设的投入力度，探索建立多元化投入机制。同时，发展壮大村级集体经济，健全村级公益事业投入机制，为实现有效的基层治理提供保障。

基层是联防联控、群防群治的第一线，也是社会治理的第一线。这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，以此为契机推动社会治理重心向基层下沉，把更多资源、服务、管理放到基层，补足短板、深挖优势，就一定能更好助推治理体系和治理能力现代化。

（作者为农业农村部农村经济研究中心副研究员）

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 05 版）