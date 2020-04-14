下沉“医疗资源”，国家卫健委基层司为全民构筑“基层”堡垒

新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。面对来势汹汹的疫情，各地基层医疗卫生机构作为卫生健康服务体系的网底，全力参与疫情防控工作，在有效遏制疫情在城乡社区的扩散和蔓延方面，发挥了重要作用。

2020年是全面建成小康社会的决胜阶段，是基层卫生工作大有可为的重要战略机遇期。据国家卫健委基层司官网消息，为持续推动基层卫生健康工作高质量发展，2020国家卫健委基层司将围绕“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”的总体思路，以加强基层卫生服务体系、服务能力、服务内涵建设为工作重点，找准关键点，持续推进基层卫生工作。

资源下沉，加快推进紧密型县域医共体建设

紧密型县域医疗卫生共同体建设是新时代提升基层服务能力的有力抓手，是推动分级诊疗制度建设的重要举措。据悉，2019年，国家卫生健康委分别在山西、浙江两个试点省和北京市西城区等567个试点县结合实际，积极探索实践，整合医疗卫生资源，推动各级各类医疗卫生机构落实功能定位、强化分工协作，取得了明显的成效。

但目前，县域医共体建设还处于起步阶段，面临着管理体制、服务体系、运行模式、就医流程认识还不到位等亟需解决的问题和挑战。

为加强各地县域医共体建设工作的研究和指导，推进该项工作有效顺利开展，2020年，国家卫生健康委基层司成立县域医疗卫生共同体建设专家技术指导组，全程跟踪、协助、指导、评估各省（区、市）县域医共体建设情况。同时，据国家卫生健康委基层司相关负责人介绍，2020年为加快推进紧密型县域医共体建设，国家卫生健康委基层司将从三个方面开展工作，一是指导各地强化政府主体责任，进一步整合医疗卫生资源，促进财政投入和资源配置向基层倾斜、优质服务和工作重心向基层下沉。二是鼓励各地探索创新，在确定管委会、相关部门、医共体之间的职责权利等方面，制定有效措施，加强部门联动，形成政策合力。三是开展监测评价，坚持把“基层强不强，能力是否提升，群众是否满意”作为评判县域医共体建设成效的重要标准，确保县域医共体建设取得实效。

防治结合，继续推进基层慢病管理医防融合

基层高血压医防融合是推动“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变的有益实践，是推动基层医疗卫生服务能力提升的重要环节。据了解，自2017年4月以来,国家卫生健康委基层司委托国家心血管病中心设立了国家基本公共卫生服务项目基层高血压管理办公室,成立了基层高血压管理专家委员会,并委托国家心血管病中心制订了《国家基层高血压防治管理指南》,拟在基层推广使用。同时在贵州、云南两省开展基层高血压防治管理试点工作。

目前，随着基层高血压医防融合工作的不断推进，据国家卫生健康委基层司相关负责人介绍，通过实施管理指南、人员培训、质量评价、监测评估、宣传教育的“五统一”，不断促进医疗、预防、健康管理全流程服务优化融合，初步探索出了行之有效的基层慢病医防融合管理模式。2020年，该司将进一步推进基层慢病管理医防融合，在基层医疗卫生服务能力较强，基本药物制度、信息化建设、医务人员激励政策等方面具备条件，不断提升基层医务人员医疗服务能力，重点围绕高血压、糖尿病，优化医疗、预防和健康管理全流程服务，加强服务提供者和服务内容的防治结合，提高基层慢性病管理同质化、规范化服务水平。同时，还将继续开展“优质服务基层行”活动，活动将以完善基层应急防控体系和公共卫生服务体系建设、医疗质量管理、特色科室建设等作为重点进行推进。